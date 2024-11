Spal, è davvero pura Accademia. Terza vittoria consecutiva

L’Accademia Spal non si ferma più. Le biancazzurre sbancano Vicenza in maniera autorevole e consolidano il quarto posto in classifica nel campionato di serie C femminile. È la terza vittoria di fila per la squadra di Leo Rossi, alla quale mancava solo un acuto contro una big per sedersi al tavolo delle grandi del torneo. È accaduto sul campo del Vicenza, contro una formazione che prima di domenica scorsa non aveva perso nemmeno una volta. Anzi, erano considerate – e lo sono tuttora – le principali candidate alla promozione in serie B assieme a Venezia e Trento. Ma l’Accademia Spal – che ricordiamo aveva iniziato la stagione con quattro sconfitte consecutive – attraversa un momento magico che le sta aprendo scenari inimmaginabili. Continuare a volare basso è fondamentale, anche perché le più immediate inseguitrici devono recuperare delle partite, ma sognare un piazzamento di prestigio alle spalle delle corazzate non costa nulla.

Tornando alla gara disputata a Vicenza, le biancazzurre sono partite forte producendo occasioni con Sabia e Hassanaine, quest’ultima a segno al 21’ con una conclusione volante all’interno dell’area che non ha lasciato scampo a Italiano, ex di turno. L’azione del raddoppio è frutto di un lavoro corale perfetto: Salimata sfreccia dalla propria difesa fino alla trequarti avversaria appoggiandosi a D’Avino che di prima intenzione pennella per Antolini, precisa nel colpire di testa il pallone dello 0-2 al 39’. Nella ripresa ancora tanta Spal, con il tris biancazzurro arrivato in maniera fortunosa: il tiro di Sabia colpisce Hassanaine sulla schiena beffando il portiere di casa. Poi occasioni a ripetizione per Baldini (girata di mancino a fil di palo) e Sabia, murata dalla numero 1 di casa in uscita bassa. Nel finale gol della bandiera del Vicenza con Ponte, sugli sviluppi di un corner battuto da Gidoni. Una vittoria per 1-3 meritatissima per l’Accademia Spal che si gode il quarto posto in classifica a 19 punti e il miglior attacco del torneo con 30 gol in 12 partite. E domenica prossima a Vigarano Mainarda contro il Gatteo Mare – penultimo con soli 5 punti all’attivo – si può puntare al quarto successo consecutivo.

s.m.