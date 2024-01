Spal, gol nel risparmio. Dall’hotel alla pizzeria, essere tifosi conviene

Nuove interessanti agevolazioni per i tifosi della Spal. Lo hanno annunciato ieri, nel corso di una conferenza stampa al Centro "G.B. Fabbri" di via Copparo, i vertici della società biancazzurra e quelli dell’Ascom che hanno dato vita all’articolato progetto "Spal city pass" destinato a coinvolgere molti utenti e aziende del territorio.

Il progetto, ideato e coordinato da Veronica Bon (Spal) e Massimo Ravaioli (Ascom), vede già l’adesione di una ventina di attività commerciali della città (hotel, pizzerie, ristoranti, bar e pasticcerie), ma seguiranno in tempi brevi decine di altri negozi. Ciascuno di essi, a fronte di singole convenzioni, offrirà speciali agevolazioni e sconti agli abbonati della Spal o ai possessori dei biglietti degli incontri di calcio casalinghi. In definitiva, quindi, potranno usufruirne anche tifosi delle squadre avversarie giunti a Ferrara per la partita. E’ insomma "un altro chiaro messaggio alla città", ha commentato in apertura il direttore generale della Spal Corrado Di Taranto, sottolineando così la vicinanza del club alla sua comunità di riferimento. "Siamo orgogliosi di questo progetto", ha aggiunto, che è stato studiato e realizzato nell’arco di appena tre mesi. Non si tratta della prima iniziativa messa a segno insieme dalle due entità: Spal e Ascom, infatti, da una decina di anni periodicamente attuano progetti comuni nella consapevolezza, ha osservato Marco Amelio presidente di Ascom, di ciò che significa la Spal, con la sua storia, per i ferraresi che hanno la squadra nel proprio dna. In definitiva, "Il nuovo progetto va a consolidare il rapporto con la società biancazzurra". Amelio ha anche voluto sottolineare il ruolo non solo tecnico-sportivo svolto dalla Spal nei confronti in particolare dei suoi tanti calciatori delle squadre giovanili, ma anche la sua funzione sociale ed educativa visto che "preparano uomini per il futuro". Lo sport, a cominciare dal calcio, ha poi osservato il direttore generale di Ascom Davide Urban, rappresenta un importante elemento di crescita per le persone ma anche per le aziende visto che tante qualità individuali, come grinta e tenacia, sono essenziali per l’attività imprenditoriale e lavorativa. Il nuovo progetto, ha aggiunto, prevede anche incontri (potranno essere nei locali dello stesso "Mazza") legati alla formazione (anche interna alla Spal) e alla diffusione della migliore cultura sportiva. Con questo progetto, ha concluso Amelio, Ascom prosegue la sua attività "oltre i suoi tradizionali orizzonti".

Alberto Lazzarini