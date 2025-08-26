Spal, i segnali sono buoni

Quando sull’asse Senigagliesi-Gaetani la Spal ha sbloccato il risultato in scioltezza dopo appena sei minuti, gran parte degli oltre 3mila dello stadio Mazza pregustavano la goleada. O quantomeno immaginavano che l’Ars et Labor avrebbe liquidato la matricola Mesola senza problemi. Il calcio invece è imprevedibile in tutte le categorie, anche in Eccellenza. E se non si hanno la lucidità e la cattiveria per chiudere i conti, una squadra organizzata e combattiva come quella di Cavallari possiede le armi per rovinare la festa alla corazzata di Di Benedetto. Quello che è accaduto negli oltre 100 minuti (recuperi compresi) della gara di Coppa Italia contro il Mesola deve rappresentare una lezione da ricordare per tutta la stagione della Spal, che dopo aver assaporato il gusto amaro della beffa firmata Neffati ha avuto la forza di reagire e trovare il gol della vittoria con Cozzari all’ultimo respiro.

Era la prima gara ufficiale per Iglio e compagni, che rispetto agli avversari arrivavano all’appuntamento con le gambe appesantite da una preparazione di appena 20 giorni e la necessità di trovare subito la quadratura del cerchio con un gruppo che mai – amichevoli a parte – aveva giocato assieme in precedenza. Oltre la metà della formazione schierata dal Mesola invece era reduce dalla promozione ottenuta la scorsa stagione, quindi anche se si trattava di atleti meno dotati fisicamente e tecnicamente, i castellani sono riusciti a giocarsela alla grande. Uscendo dal campo a testa alta e piuttosto arrabbiati per un epilogo che hanno giudicato ingiusto.

Ma torniamo alla Spal, che mister Di Benedetto ha schierato con un 4-3-3 destinato ad essere il modulo di riferimento per l’intera stagione. L’approccio dei biancazzurri – trascinati dalla curva Ovest – è stato ottimo, con la rete di Gaetani che ha messo il match in discesa. La Spal ha continuato a mantenere l’iniziativa, creando diverse opportunità soprattutto grazie alla vivacità delle punte esterne Gaetani e Senigagliesi. Quest’ultimo è stato il migliore il campo, impressionando per corsa, tecnica e visione di gioco, oltre a sfoderare una condizione fisica già eccellente.

Il peccato dei biancazzurri è stato quello di non riuscire a raddoppiare: diverse potenziali occasioni non sono bastate a gonfiare la rete per la seconda volta. E inevitabilmente nel corso della ripresa la musica è cambiata. Le cause sono almeno due: il calo fisico di gran parte dei giocatori della squadra di Di Benedetto e l’entusiasmo che minuto dopo minuto ha alimentato il Mesola, che ha pareggiato con un siluro di Neffati e sfiorato addirittura il raddoppio. Poteva finire così, e i castellani non avrebbero rubato nulla. Ma di fronte ad un pubblico del genere la Spal aveva il dovere di reagire, e grazie all’energia dei nuovi entrati, gli oltre 3mila dello stadio Mazza hanno assistito ad un finale di gara dalle forti emozioni. Con un protagonista assoluto, Cozzari. Dopo il gol annullato per fuorigioco, il centrocampista classe 1999 ha fatto esplodere il popolo biancazzurro con un’incornata da bomber di razza che rappresenta il miglior auspicio possibile in vista del campionato di Eccellenza.