Spal, il gusto del primato

Cinque vittorie, due sconfitte, e la nuova Spal ritrova il dolce gusto del primato. D’accordo, sono passate solo sette giornate e si tratta appena del campionato di Eccellenza: ma se non si soffre di vertigini, guardare tutti dall’alto - pure affiancati alla sorpresa Fratta Terme - è sempre una bella flebo di fiducia. Di partita in partita la squadra di Di Benedetto è andata concretizzando la propria identità, che nelle primissime uscite si era intuita ma non aveva ancora, comprensibilmente, la stessa efficacia di oggi. Colpa soprattutto della fatica nel realizzare, perché sul piano della manovra e delle capacità dei singoli la squadra aveva presto dato l’impressione di possedere qualità di alta classifica. Ci sono state prove di "assestamento" sul piano del gioco - vedi gare di Coppa con Mesola e Sant’Agostino, e gli stessi successi interni su Massalombarda e Comacchiese - di tenuta atletica alla distanza - vedi sconfitta col Fratta Terme - con questa costante di difficoltà nell’andare a segno che costò il ko più immeritato, quello col Medicina. Ma il potenziale individuale era lì, si vedeva, si capiva, sia a livello fisico che tecnico. E quando contro Castenaso e Cava Ronco la Spal si è fatta più squadra e lo ha finalmente sfoderato anche nell’area avversaria, sono giunti due tris convincenti che hanno spazzato molte paure. L’attaccante centrale serve ancora e si deve credere che il suo arrivo sia anche imminente, forse già in settimana: non è utile solo a far gol, ma anche a far salire la squadra meglio e a poter sfruttare cross e piazzati.

Col Cava la squadra ha battuto otto corner e mai ha incocciato una testa amica, e lo stesso accadde a Budrio: i traversoni alti oggi non trovano destinatari, e in aree affollate è un discreto handicap. Negli spazi invece non ci sono problemi: lì la Spal è mortifera. Il problema è che contro la squadra più ricca di storia del girone nessuno si scopre, e quando sbloccare le partite si fa complicato, un ariete di stazza che funga da cuneo nel cuore dell’area avversaria fa assai comodo. Contro il Cava Ronco, che soprattutto nel primo tempo ha dimostrato di meritare la sua classifica chiudendosi bene e ripartendo con attaccanti velocissimi, si è vista per la prima volta qualche smagliatura difensiva di troppo: ma per ora è un episodio isolato, e proprio sulla fase di non possesso la Spal aveva costruito le sue fortune nelle precedenti gare. In compenso, finalmente si è visto il capitano che ci si augurava. Peppe Iglio in Eccellenza ha gamba per divorarsi ogni avversario, la sua potenza nella corsa è proprio di altra categoria. Spesso viene però vanificata da errori tecnici anche banali. Col Cava invece il capitano è stato il vero trascinatore che si vorrebbe sempre vedere. Il resto è noto: Ricci a centrocampo contrasta, imposta e conclude anche. Col Ronco si è anche intestato tre occasioni, e sulla seconda ha propiziato il tap-in in tuffo di Gaetani.

Senigagliesi rimane il primo animatore del gioco di attacco, dove si sono sbloccati Carbonaro e Gaetani, fin qui bomber solo dal dischetto. Per loro c’è un problema di collocazione che l’arrivo del vero 9 può risolvere. Carbonaro non è centrattacco: fa un sacco di lavoro ma lì è fuori ruolo. Gaetani a sua volta sembra più seconda punta e opportunista d’area che non ala o sfondatore. L’attaccante in entrata consentirebbe pure a loro di esprimersi in posizioni più appropriate. Dopo le tre rigeneranti vittorie consecutive, ora la Spal è attesa da Osteria Grande (ancora a Budrio, dove si prospetta un discreto esodo di tifosi), Russi al "Mazza" e Solarolo in trasferta. Non sono squadre di alta classifica, e se non perde concentrazione la Spal può continuare il suo cammino fino al 2 novembre, quando troverà quel Mezzolara indicato come la rivale più accreditata.