Spal, il primato piace

Era la fine di agosto del 2018, quando la Spal si ritrovò per l’ultima volta al primo posto in classifica: sue compagne di viaggio quella sera - dopo il doppio successo al "Dall’Ara" su Bologna e Parma - erano Juventus e Napoli, non Fratta Terme. Era la giornata numero 2 del secondo dei tre campionati di serie A della gestione Colombarini. Ed era addirittura dall’ultima giornata della serie B vinta nel 2016-17 che i colori biancazzurri non si issavano in solitaria sul pennone più alto di una graduatoria. E’ in uno scenario completamente opposto che si torna a vedere la concorrenza intera dall’alto in basso, ma è la legge del calcio (e della mala amministrazione societaria), e non ci si può far niente. Ugualmente, i mille dello "Zucchini" di Budrio hanno mostrato di gradire assai sia la circostanza che la prestazione e il risultato della nuova Spal contro l’Osteria Grande.

In qualsiasi categoria, un 4-0 esterno non è mai facile, nemmeno se l’avversario non è di primissimo livello e finisce in dieci. Se poi il 4-0 fa seguito a un 3-1 e a un 3-0 su rivali decisamente più competitive, ecco che non si può più parlare di exploit ma di concreta realtà. La quarta vittoria consecutiva, sesta in otto partite, il detenere migliore attacco (15 gol segnati) e miglior difesa (4 subite, con 5 clean sheets) testimoniano della continuità che non a caso mister Di Benedetto ha sottolineato nel dopopartita. La Spal c’è, è sta venendo fuori. Se in avvio si erano intuite e viste solo a tratti le potenzialità individuali, tecniche e atletiche, di un organico che però restava ancora tutto da costruire sul piano del collettivo e mancava anche di un centravanti di valore, si deve dire che la supremazia che era lecito attendersi appare già matura dopo otto giornate soltanto.

Non è conquista da poco: partendo da zero, i valori spesso non emergono prima del giro di boa tra girone di andata e ritorno, e a volte mai. Aver precorso i tempi va a merito di giocatori e allenatore. Di Benedetto sembra aver trovato la quadra in fretta, e il suo 4-3-3 si attaglia a questa rosa e la veste bene, o viceversa. La società dal canto suo ci ha messo un po’ ma alla fine ha portato a casa il 9 promesso, e se anche si tratta di un centravanti atipico e non di un "pennellone", questo Moretti ha debuttato molto bene. Il tecnico non lo ha inserito subito anche per dare merito a chi aveva compiuto le imprese precedenti, ma in mezz’ora esatta il ragazzo ha propiziato una espulsione, fornito una palla-gol a Prezzabile e infine segnato nei 3’ di recupero. Quel che più conta è però che è parso aver sempre giocato in questa squadra per la naturalezza con cui vi si è inserito. Vanno ovviamente attese conferme contro difese schierate, ma sul fatto che un ragazzo così vivace proveniente da esperienze in C e D sia adatto alla Spal di Eccellenza anche se non è reduce da valangate di gol nelle categorie superiori, beh, non ci dovrebbero essere dubbi.

Sta però uscendo anche il Mezzolara, atteso come prima rivale di questa Ars: se ne saprà di più il 2 novembre, quando per la quarta volta in cinque trasferte la Spal tornerà sul campo ormai amico di Budrio. Per i superstiziosi, c’è una brutta notizia: contro i bolognesi alla Spal toccherà lo spogliatoio del ko col Medicina e non quello delle vittorie su Castenaso e Osteria. Per tutti gli altri, c’è ragione di credere che non sarà un gatto nero a fermare la marcia dei biancazzurri. Sinceramente, vista ormai la gran parte della concorrenza - con la Coppa, sono dieci le avversarie del girone già incontrate - , Mezzolara permettendo, la Spal è sembrata la più dotata anche nella sconfitta. Ma non sempre vince il più forte, e se non si mantengono umiltà, spirito di sacrificio e guardia alta, si fa presto a vanificare ogni sforzo. Questo la Spal deve tenere a mente sino in fondo, e in questa direzione andrà ora la parte più difficile del lavoro dell’allenatore. Anche senza affiggere cartelli che lo ricordino alle pareti dello spogliatoio come era d’uso in tempi ormai lontani, bisognerà far passare bene il messaggio.