Spal, in buone mani con il ferrarese Galeotti

Nel corso degli anni, il settore giovanile della Spal ha sfornato tanti portieri interessanti che si sono fatti largo nel calcio professionistico. Alcuni hanno giocato nella prima squadra biancazzurra anche recentemente, come Demba Thiam che ora sta difendendo i pali della Juve Stabia (capolista nel girone C di serie C, ma ancora di proprietà del club di via Copparo), però era dalla stagione 2006-07 che un estremo difensore della nostra provincia non giocava con continuità nella prima squadra della Spal. L’ultimo è stato Emanuele Nordi, comacchiese classe 1984 che ha giocato titolare in serie C2 tra il 2005 e il 2007.

La scuola di portieri ferraresi adesso però può finalmente aggiornare le statistiche, perché da un mese Cesare Galeotti può considerarsi a pieno titolo il portiere di riferimento della squadra di Di Carlo. In realtà, il primo a gettarlo nella mischia è stato mister Colucci lo scorso 28 febbraio in occasione del match casalingo con la Juventus Next Gen. Una gara iniziata male e finita peggio, con Galeotti – originario di Sant’Agostino – che ha raccolto tre volte il pallone in fondo al sacco senza avere praticamente mai la possibilità di intervenire. Curiosamente, tre anni fa allo stadio Mazza il numero 12 della Spal festeggiò invece una clamorosa vittoria della selezione Primavera contro la Juventus, che per la cronaca in attacco quel giorno schierava Iling-Junior e Soulé che adesso giocano stabilmente in serie A. Era la Spal Primavera di mister Scurto, una squadra da sogno che poteva contare anche su gente del calibro di Peda, Ellertsson, Moro e Seck, oltre a diversi altri ragazzi che si sono ritagliati un posto tra i professionisti. Galeotti è stato tra i grandi protagonisti di quella stagione straordinaria, ma non era ancora pronto per giocare in prima squadra. Così, la società biancazzurra lo ha messo sotto contratto e lo ha mandato a fare esperienza in prestito. Prima alla Pergolettese, poi al Rimini e infine al Lumezzane, tre avventure in serie C che lo hanno fatto maturare in vista del ritorno a Ferrara. Avvenuto lo scorso gennaio in maniera abbastanza inaspettata, considerando che la Spal aveva inizialmente puntato su Mattia Del Favero e comunque aveva in organico – e continua ad avere – pure Enrico Alfonso e Marco Meneghetti. A lungo si è parlato della possibile partenza di Del Favero per fare spazio ad un altro portiere che invece non è mai arrivato. Regalando un’opportunità enorme a Galeotti, che ha convinto lo staff tecnico a puntare su di lui.

Se il debutto è avvenuto con Colucci, l’investitura vera e propria è arrivata con Di Carlo che nelle quattro gare della sua nuova gestione lo ha sempre mandato in campo da titolare. Preferendolo a Del Favero ma anche ad Alfonso, che dopo gli errori in serie del portiere cresciuto nella Juventus aveva iniziato a giocare con continuità. E finora Galeotti ha risposto presente facendo sempre il proprio dovere, giocando con personalità senza commettere errori. È una grande chance quella che ha a disposizione il 21enne di Sant’Agostino, che la scorsa estate – prima di partire per Lumezzane – aveva prolungato il contratto con la Spal fino al 2027. Arrivata in maniera sorprendente ma al momento giusto, dopo aver effettuato la trafila nel vivaio di Copparo e aver fatto la gavetta in una serie di piazze meno ambiziose di serie C. Ora Galeotti lavora per ripagare la fiducia dello staff tecnico e per conquistare una salvezza da protagonista con la maglia della propria città. Sognando di indossarla a lungo anche in futuro.