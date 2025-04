Spal in trasferta a Pesaro: sfida decisiva per la salvezza contro la Vis

Non è la prima volta nel corso di questa stagione che la Spal si ritrova ad effettuare due volte la stessa trasferta. Era accaduto a metà novembre a Legnago, quando la gara fu rinviata al giorno successivo a causa della nebbia. I biancazzurri rientrarono a Ferrara, per poi tornare allo stadio Sandrini il giorno successivo rifilando un tris al Legnago Salus (0-3). Il precedente lascia ben sperare, però Pesaro è decisamente più lontana di Legnago. E sia la squadra di Baldini che i tifosi spallini avrebbero evitato volentieri questo fuori programma.

Antenucci e compagni sono ripartiti per le Marche nel pomeriggio di ieri, e oggi alle 18 affronteranno la Vis Pesaro in una partita estremamente importante per la corsa salvezza. Le due squadre scendono in campo con 51 ore di ritardo rispetto a quanto previsto, ma né Stellone né Baldini sembrano orientati a cambiare la formazione che avevano intenzione di schierare a Pasquetta.

Per quanto riguarda la Spal quindi si va verso un 3-4-3 con Nador arretrato in difesa al posto dello squalificato Arena. E il rientro di Paghera in linea mediana in coppia con Awua, con Radrezza principale alternativa. Sulla fascia sinistra potrebbe essere confermato Ntenda – già utilizzato dal primo minuto contro il Pontedera –, favorito sull’acciaccato Mignanelli che resta in dubbio. Il tridente sarà guidato dall’ex Molina, con Spini a destra e Parigini a sinistra. Ancora out invece gli infortunati Bassoli e Karlsson, oltre agli squalificati Arena e Rao.

La Vis Pesaro è sesta in classifica e sta disputando un buon campionato, anche se nelle ultime 10 giornate la squadra di Stellone ha accusato una pesante flessione che rischia di compromettere quanto fatto in precedenza. I playoff sono in cassaforte per i biancorossi, che non vogliono però perdere altre posizioni. Per questo la Spal non può aspettarsi sconti. La vittoria, i biancazzurri dovranno andarsela a conquistare. Con la fame di chi deve assolutamente scongiurare il pericolo retrocessione diretta e possibilmente mettere nel mirino il quartultimo posto del Milan Futuro.

È il giorno di San Giorgio, e per fortuna anche oggi Antenucci e compagni potranno contare su tanti tifosi in partenza da Ferrara (i biglietti già acquistati per la gara di Pasquetta restano validi, e chi non potrà raggiungere Pesaro avrà la possibilità di chiedere il rimborso fino a domenica). Oggi con la Vis, domenica prossima col Gubbio e poi ai playout: tutti uniti per salvare la categoria.