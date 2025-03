Spal, l’attacco ora non può più sbagliare

Avanti con il tridente oppure spazio a un tandem di punte centrali assistite da due ali? Mister Baldini sfoglia la margherita, alla ricerca del miglior assetto possibile. Da quando è arrivato a Ferrara, l’allenatore ha provato diverse soluzioni senza aver ancora trovato quella ideale. Al debutto sul campo della capolista Virtus Entella si è presentato con un sorprendente tridente pesante composto da Antenucci, Karlsson e Molina. Una scelta tanto coraggiosa quanto azzardata che non ha pagato, considerando che la squadra di Chiavari si è portata sul 2-0 dopo una manciata di minuti e poi ha controllato la partita.

Nelle gare successive, senza lo squalificato Molina, il tecnico di Massa ha puntato su un tridente con caratteristiche diverse. Con Antenucci punto di riferimento centrale e due attaccanti esterni come Spini a destra e Parigini a sinistra. Il capitano è arrivato a quota 11 reti in campionato e meriterebbe un monumento, ma la gara di Pescara – e in parte anche quelle precedenti – hanno posto per l’ennesima volta il dubbio: non sarebbe il caso di affiancargli una punta? Ad Antenucci arrivano pochi rifornimenti, e lottando da solo contro i difensori centrali avversari si sfianca risultando poi meno lucido col pallone tra i piedi.

Con Spini non si può dire che lo staff tecnico non abbia avuto pazienza: mister Baldini lo ha schierato dal primo minuto nelle ultime tre gare, per poi sostituirlo puntualmente durante l’intervallo. L’esterno proveniente dal Trapani è vivace e generoso, ma gli manca sempre qualcosa per riuscire a lasciare il segno. Al contrario, Parigini si sta rivelando una bella sorpresa. Sia chiaro, l’ex Nazionale Under 21 non ha fatto nulla di straordinario, ma le aspettative sul suo conto erano molto basse e invece si sta calando bene nella realtà di una squadra che lotta per non retrocedere. Il suo ruolo naturale è esterno sinistro, ma sabato scorso è stato anche utilizzato da seconda punta: vedremo se si è trattato di un esperimento fine a se stesso o se l’allenatore lo riproporrà alle spalle di un centravanti.

Dopo l’avvicendamento tra Dossena e Baldini, hanno perso spazio Rao e D’Orazio che in precedenza erano titolari quasi inamovibili e adesso entrano sistematicamente nella ripresa. L’involuzione di Rao è difficile da spiegare, se non per il fatto che stiamo parlando di un ragazzo che deve ancora compiere 19 anni. Qualche mese fa si è parlato con insistenza del pressing di una serie di big nei suoi confronti, un corteggiamento che a quanto pare non ha fatto bene all’Azzurrino che si è perso per strada. Se allo stadio Adriatico Rao si è divorato il gol della vittoria, D’Orazio è stato protagonista assoluto nel suo ruolo naturale di esterno. Per quello che si è visto a Pescara, D’Orazio meriterebbe una chance da titolare.

La principale novità in vista del match con l’Arezzo però potrebbe essere l’inserimento di Molina dal primo minuto. Il centravanti argentino, reduce da tre turni di squalifica, piace tantissimo a mister Baldini che ne apprezza spirito e carattere. È più a lui che a Karlsson che lo staff tecnico pensa per guidare l’attacco domani e più in generale nel rush finale: vedremo se in coppia con Antenucci oppure al centro del tradizionale tridente.