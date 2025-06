Spal: le giovanili Under 17 e Under 16 puntano ai playoff dei campionati nazionali

È diventata ormai una bella abitudine per i supporters della Spal quella di trascorrere le settimane successive alla fine del campionato della prima squadra facendo il tifo per le selezioni giovanili biancazzurre. Restano indimenticabili nella memoria collettiva gli scudetti Under 18 conquistati dalle squadre guidate da Massimo Pedriali nel 2022 e nel 2023 rispettivamente contro Bologna e Inter. Il vivaio di via Copparo fisiologicamente non può più competere a quei livelli, ma nel contesto della serie C sono pochi i club che lavorano come la Spal.

La formazione Primavera di mister Pedriali ha centrato la salvezza giocandosela alla grande in un girone che coinvolgeva anche società di serie A, ma quest’anno a regalare le emozioni più forti sono le selezioni Under 17 e Under 16 che lottano per arrivare fino in fondo ai playoff dei rispettivi campionati nazionali di serie C.

UNDER 17Partiamo dal gruppo Under 17 di mister Emiliano Corsi, che aveva chiuso la regular season al primo posto a pari merito con il Vicenza e oggi alle 16,30 a Cologno al Serio (in provincia di Bergamo) disputerà la gara di ritorno dei quarti di finale contro l’Albinoleffe, giunto al comando del proprio girone. Domenica scorsa, allo stadio Paolo Mazza, la Spal ha vinto 2-0 assestando un uno-due micidiale prima dell’intervallo. Il pronostico quindi sorride alla squadra di Corsi, che non deve però commettere l’errore di sottovalutare l’impegno pensando di avere già tra le mani la qualificazione in semifinale. Sarebbe gravissimo e potrebbe costare molto caro.

UNDER 16Ma è anche il giorno della semifinale di andata del campionato nazionale Under 16, con la Spal che alle 16,30, al centro sportivo Picchio Village, farà visita all’Ascoli. Dopo aver dominato la regular season, ai quarti di finale la squadra di Schiavon ha rischiato grosso. Perdendo la gara di andata contro il Perugia, poi passato in vantaggio pure a Ferrara. Nel momento più difficile però i ragazzi di Eros hanno sfoderato gli attributi dando vita a una rimonta clamorosa completata ai tempi supplementari. Quello con l’Ascoli, primo nel proprio girone, si profila un impegno ancora più difficile per i biancazzurri che con il cuore e la determinazione che hanno dimostrato di avere contro il Grifo però possono puntare al titolo.

UNDER 15Gli occhi dei tifosi della Spal quindi sono puntati sulle squadre di Corsi e Schiavon, ma oggi scenderanno in campo anche altre due formazioni giovanili: a Caorle (in provincia di Venezia) la selezione Under 15 sarà impegnata nella Pareus Cup, mentre alle 17 al centro sportivo Bozzao di piazzale Camicie Rosse, è in programma un’amichevole tra Dribbling e Spal.

