Spal, l’ingenuità costa cara: due turni a Haoudi

Nervosismo e frustrazione. La sconfitta di Carpi ha fatto saltare i nervi alla squadra di Dossena, che in seguito alle espulsioni rimediate da Daniele Mignanelli per doppia ammonizione e Hamza Haoudi dopo il triplice fischio si ritrova a dover fare i conti con due due giocatori importanti squalificati in vista dello scontro diretto di sabato prossimo col Milan Futuro. Per fortuna il terzino sinistro se la caverà con un turno di stop, anche se il siparietto coi tifosi biancorossi mentre abbandonava il campo si poteva risparmiare. A questo proposito, il giudice sportivo gli ha inflitto un’ammenda di 500 euro "per avere tenuto una condotta non corretta, raggiungendo la recinzione del recinto di gioco nella parte adiacente al tunnel che conduce agli spogliatoi e avvicinandosi ai sostenitori avversari rivolgendogli gesti e parole, oltre colpire la parte superiore del tunnel con due pugni". Se la reazione di Mignanelli – beccato dai supporters di casa dopo il secondo cartellino giallo – può essere in qualche modo comprensibile, assolutamente ingiustificabile è il comportamento di Haoudi che si è visto sventolare il cartellino rosso in faccia a partita conclusa. La motivazione è riassunta nel comunicato del giudice sportivo, che lo ha appiedato per ben due giornate "per avere tenuto al termine della gara una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale, applaudendo e pronunciando frasi irrispettose e offensive nei confronti degli stessi per contestarne l’operato". Una sciocchezza che costringerà mister Dossena a rinunciare al nuovo acquisto sia contro il Milan Futuro che sul campo della capolista Virtus Entella. Non è certo la prima volta che i giocatori della Spal commettono simili ingenuità. Prima dell’episodio che ha visto protagonista Haoudi a Carpi, quello più clamoroso era accaduto a Pontedera dove Omar El Kaddouri – non certo un ragazzino alle prime armi – aveva protestato animatamente dopo il gol del 3-0 dei granata, quindi a risultato ormai compromesso, lasciando la squadra in inferiorità numerica e beccando due giornate di squalifica. Più in generale comunque la Spal ha un problema di natura disciplinare, se si considera che ha già rimediato tre espulsioni dirette (Sottini, El Kaddouri e Haoudi) e quattro per doppia ammonizione (Bruscagin, Bidaoui, El Kaddouri e Mignanelli). Nel girone B di serie C soltanto Campobasso e Gubbio hanno subito più cartellini rossi, e nell’arco di un campionato anche questi particolari sono destinati a fare la differenza. Specialmente in una squadra in difficoltà come la Spal, che dovrà lavorare anche sull’autocontrollo perché non accadano mai più episodi autolesionistici come quelli di El Kaddouri e Haoudi.

Stefano Manfredini