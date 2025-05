Spal-Milan: Corsa ai Biglietti per il Playout al Mazza

Tutti in coda per acquistare il biglietto per Spal-Milan Futuro. Proprio così, perché come è noto nei playout non sono validi gli abbonamenti sottoscritti la scorsa estate, quindi per assistere al match che vale una stagione – anzi, molto di più – bisogna comprare il classico tagliando, in vendita da ieri pomeriggio. Nonostante la capienza dello stadio Mazza sia più che sufficiente a ospitare i tifosi che mediamente assistono alle gare di serie C dei biancazzurri, sono stati tantissimi i supporters che hanno preferito assicurarsi il biglietto nelle prime ore di apertura della prevendita.

In maniera particolare, si sono registrate delle code allo Spal Point del centro commerciale Le Mura, dove forse in pochi si aspettavano un’affluenza del genere. E dopo cinque ore di prevendita, il dato dei tagliandi staccati fa una certa impressione: 2.303. Quasi il 70% del totale (1.569) sono di curva Ovest, mentre nel settore ospiti per ora sono 10 i biglietti venduti. Trattandosi di un evento organizzato dalla Lega Pro, vale la pena fornire alcune informazioni relative alla prevendita. I tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento da ieri possono confermare il proprio posto e dalle 10,30 di domani potranno acquistare in vendita libera. Contestualmente, ieri è scattata anche la vendita libera per i tifosi locali non abbonati nella stagione 2024-25 che possono acquistare i posti che risultano liberi. I biglietti possono essere acquistati presso la rivendita autorizzata Ticketone L’Angolo della Fortuna e online, oppure presso lo Spal Point del centro commerciale Le Mura e allo Spal Store di via Mazzini.

Queste le tariffe per acquistare il biglietto in prevendita (commissioni escluse): curva Ovest (intero 8 euro, ridotto 6 euro); gradinata laterale (intero 10 euro, ridotto 8 euro); gradinata centrale (intero 10 euro, ridotto 8 euro), gradinata Gold (intero 16 euro, ridotto 12 euro), tribuna Bianca (intero 12 euro, ridotto 10 euro); tribuna Azzurra (intero 16 euro, ridotto 12 euro); tribuna Blu (intero 20 euro, ridotto 16 euro). La prevendita sarà attiva fino alle 24 di oggi e dalle 10,30 di domani fino alle 20,45 di sabato. Naturalmente, si potrà acquistare il biglietto anche allo stadio il giorno della partita, in programma sabato alle 20 al Mazza. Ecco gli orari delle biglietterie dello stadio il giorno della gara: corso Piave dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 20,45; via Cassoli dalle 17 alle 20. È concesso il cambio nominativo sui biglietti, inoltre i residenti della provincia di Ferrara non possono acquistare il tagliando di accesso per il settore ospiti e non sono previste restrizioni per i residenti della provincia di Milano.

s.m.