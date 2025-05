Spal-Milan Futuro: Quirini e Magrassi pronti a sfidare la Spal nei playout

di Stefano Manfredini I golden boys Alex Jimenez e Francesco Camarda non potranno giocare i playout, ma lo spauracchio della Spal risponde al nome di Ettore Quirini. Ma andiamo con ordine, partendo dai motivi per cui i due talenti rossoneri non potranno essere utilizzati, né all’andata né al ritorno. Il regolamento prevede che le seconde squadre possano schierare negli spareggi soltanto chi ha raggiunto le 25 presenze negli elenchi di gara. Jimenez ne ha collezionate 15, mentre Camarda è arrivato a quota 18. Una leggerezza del club rossonero, che evidentemente aveva sottovalutato la possibilità di doversi giocare la salvezza ai playout. Tra gli atleti nel giro della prima squadra, l’unico che potrà giocare la doppia sfida con la Spal è Davide Bartesaghi, difensore classe 2005, tre volte in campo in serie A, una in Champions League e due in Coppa Italia nel corso della stagione.

Mister Oddo però ha a disposizione un giocatore che può essere considerato una vera e propria bestia nera della Spal, se si considera che Quirini ha incrociato i biancazzurri tre volte dall’inizio del campionato andando a segno tutte le volte. Due con la maglia della Lucchese, prima a Ferrara e poi al Porta Elisa, e infine con quella del Milan Futuro al Mazza. Già, perché il laterale destro classe 2003 ha iniziato il torneo nella Lucchese, e con la squadra di Gorgone ha espugnato Ferrara realizzando la rete del momentaneo 0-2 lo scorso 8 settembre nella terza giornata di campionato. La Spal si è presa la rivincita nella gara di ritorno imponendosi al Porta Elisa, dove però Quirini ha timbrato nuovamente il cartellino subito prima di lasciare la Lucchese nel mercato di gennaio. Poche settimane dopo è tornato a Ferrara con il Milan Futuro, siglando il gol della vittoria dei rossoneri che è costata la panchina a mister Dossena.

Curiosamente, sulla propria fascia di competenza Quirini potrebbe vedersela con Ntenda che anche quel giorno agiva su quella corsia in seguito all’indisponibilità di Mignanelli. Quest’ultimo è in forse, quantomeno per la partita di andata di Solbiate Arno, quindi potrebbe toccare al francese il compito di vedersela con Quirini. La formazione della Spal è quasi fatta, ma mister Baldini si riserva di sciogliere gli ultimi dubbi in extremis. Quello sulla fascia sinistra tra Ntenda e D’Orazio, favoriti sull’acciaccato Mignanelli, ma anche a centrocampo dove potrebbe toccare a Nador e Paghera ma non può essere escluso a priori Awua. Se Nador agirà in linea mediana, la difesa è fatta: Arena da una parte, Fiordaliso dall’altra e Bruscagin perno centrale.

Scontata invece la maglia da titolare sulle spalle di Calapai sulla fascia destra, nonché la composizione del tridente con Spini a destra, Molina al centro e Parigini a sinistra. La Spal se la giocherà con il 3-4-3 che nelle ultime giornate di campionato ha fornito risposte incoraggianti, mentre l’assetto del Milan Futuro sarà leggermente diverso. Mister Oddo, ex di turno, punta sulla difesa a tre come il suo collega. A centrocampo però i rossoneri schierano cinque giocatori, e in attacco due. Senza Camarda, il peso dell’attacco del Milan Futuro sarà sulle spalle di Magrassi. Pure lui ha segnato alla Spal nella gara di ritorno al Mazza, dopo essere arrivato in rossonero dal Cittadella poche settimane prima. Magrassi sarà affiancato da Ianesi, prelevato a gennaio dal Pontedera, col quale – guarda caso – ha segnato ai biancazzurri nel girone di andata. Non ci saranno Jimenez e Camarda, ma la squadra di Oddo ha tante bocche da fuoco che hanno già fatto male ai biancazzurri.