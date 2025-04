Spal: Mister Baldini cerca la svolta con una difesa compatta e maggiore efficacia sotto porta

Mister Baldini ha conquistato l’unica vittoria in 10 giornate sulla panchina della Spal con un calcio di rigore realizzato da Molina sul campo della Pianese. Poteva finire allo stesso modo anche a Sassari, peccato che l’arbitro Aldi abbia clamorosamente sorvolato sull’atterramento di Rao da parte di Zaccagno, il portiere della Torres. Per il resto, sono diversi i punti in comune tra la gara di Piancastagnaio e quella dello stadio Sanna, coi biancazzurri concentrati e sul pezzo dal primo all’ultimo minuto in fase difensiva ma allo stesso tempo spreconi all’ennesima potenza sotto porta. Prima di partire per la Sardegna, il tecnico di Massa aveva indicato nella compattezza difensiva la priorità. E sotto questo profilo la squadra non lo ha deluso: Arena, Bruscagin e Fiordaliso (aiutati da due centrocampisti con caratteristiche prettamente difensive come Nador e Awua) hanno retto l’urto dell’attacco della Torres, riducendo ai minimi termini i pericoli dalle parti di Galeotti che si è sporcato i guantoni soltanto nel finale per respingere una punizione di Masala. La porta inviolata dell’estremo difensore ferrarese, che non giocava proprio dalla trasferta contro la Pianese (quando si era fatto espellere scioccamente dopo il triplice fischio), è la più bella notizia possibile per la Spal che per salvarsi deve diminuire in maniera drastica le reti al passivo.

Il piano tattico studiato da mister Baldini quindi ha funzionato, ma per vincere le partite bisogna buttarla dentro. E da questo punto di vista i biancazzurri hanno steccato in pieno. Non è la prima volta, perché – concentrandoci sulla gestione dell’allenatore toscano – Antenucci e compagni sono restati a bocca asciutta anche contro Rimini, Arezzo e Ternana (quattro volte in 10 gare), mentre contro Virtus Entella e Campobasso sono andati in rete soltanto a tempo scaduto (o quasi) quando erano sotto di due reti. L’unica partita in cui la Spal di Baldini ha segnato due gol è stata sul campo del Pineto, quando peraltro si trovava in inferiorità numerica, invece come già ricordato l’unico successo del nuovo allenatore è arrivato a Piancastagnaio dal dischetto.

Sette reti realizzate in 10 gare di campionato sono un bottino troppo magro per una squadra che quasi sempre subisce almeno un gol a partita, quindi il prossimo step della Spal dovrà tradursi necessariamente in concretezza sotto porta. Già, perché se in altre occasioni i biancazzurri erano riusciti a costruire pochissime palle gol, a Sassari l’inesauribile Molina e soprattutto Rao ne hanno sprecate almeno una mezza dozzina. Non sempre capiterà di incrociare squadre che concedono così tanto, soprattutto allo stadio Mazza dove infatti la Spal di Baldini ha gonfiato la rete appena due volte in cinque partite (contro Campobasso e Legnago Salus). La salvezza della Spal passa per la ritrovata solidità difensiva ma anche per un’efficacia sotto porta che lascia a desiderare da una vita e senza la quale non si vincono le partite. E non ci si salva.