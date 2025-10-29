Spal, nessun alibi in casa dell’ultima. Contro il Solarolo sarà testacoda

La Spal parte per Castel San Pietro (fischio d’inizio alle 20,30) con un obiettivo chiarissimo: non fare sconti al fanalino Solarolo avvicinandosi nel miglior modo possibile al big match di domenica sul campo del Mezzolara. Sulla carta, e probabilmente anche di fatto, il Solarolo è tra le formazioni più modeste del campionato. La squadra di Evangelisti non ha ancora vinto nemmeno una partita, e chiude la classifica a braccetto con il Pietracuta con un bilancio di cinque pareggi e quattro sconfitte. I ravennati puntano alla salvezza: non hanno particolari frecce al proprio arco, ma non vanno sottovalutati. Del resto, contro la corazzata di mister Di Benedetto non hanno nulla da perdere, inoltre nelle ultime cinque giornate sono usciti sconfitti una sola volta sul campo del Cava Ronco. Tanti pareggi che non servono a dare uno scossone alla graduatoria ma che certificano la vitalità di un gruppo focalizzato sull’obiettivo da centrare alla fine del torneo.

La Spal è avvisata: vietato prendere sottogamba i ravennati, soprattutto in un turno infrasettimanale che per definizione nasconde mille insidie. D’accordo, i biancazzurri sono reduci da cinque vittorie di fila e sono nettamente superiori, ma stasera a Castel San Pietro non scenderanno in campo con la formazione tipo. È stata infatti una vigilia di gara turbolenta per la Spal che recupera gli acciaccati Malivojevic, Senigagliesi e Moretti ma perde Cozzari e Di Bartolo. I primi tre sono stati inseriti nella lista dei convocati, ma è tutt’altro che scontato che l’allenatore siciliano deciderà di mandarli in campo. Soprattutto per Malivojevic e Senigagliesi si profila – al massimo – un impiego part time, mentre per Moretti le riserve verranno sciolte in extremis. Il problema – come detto – è soprattutto a centrocampo, dove mancheranno Cozzari e Di Bartolo. Niente di grave per entrambi, che dovrebbero rientrare in vista della partitissima col Mezzolara, ma i fastidi muscolari che hanno accusato negli ultimi giorni hanno indotto lo staff tecnico a non prendersi rischi inutili. A centrocampo quindi agiranno sicuramente Ricci e Prezzabile, assieme a uno tra Leonardo Mazza e l’acciaccato Malivojevic. A meno che mister Di Benedetto non opti per una soluzione diversa, adattando qualche giocatore nella zona nevralgica del campo.

In attacco invece potrebbe toccare a Barazzetta, Carbonaro e Gaetani, ma se Moretti darà ampie garanzie sarà suo il posto al centro del tridente.

Stefano Manfredini