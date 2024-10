Spal, nessuna ipotesi di cambio di proprietà

La penalizzazione inflitta alla Spal nel corso dell’estate ha lasciato il segno, tanto che si guardava alla scadenza di ieri con una certa apprensione. Per fortuna, stavolta tutto è filato liscio, con la società biancazzurra – come tutti gli altri club – che ha provveduto al pagamento degli emolumenti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti il primo bimestre della nuova stagione, dal 1° luglio al 31 agosto. Tutto a posto quindi almeno fino al 16 dicembre, quando le società dovranno dimostrare di essere in regola anche per il secondo bimestre della stagione.

Nel frattempo, negli ultimi giorni a Ferrara sono circolate le voci più disparate in merito a un eventuale imminente cambio di proprietà. Anzi, secondo alcuni addirittura già avvenuto. Naturalmente non c’è nulla di concreto, ma facciamo un passo indietro. Sono passate circa tre settimane dall’indiscrezione lanciata dagli Stati Uniti sul coinvolgimento di Joe Tacopina nella trattativa per l’acquisizione del Tranmere Rovers, il club inglese con sede a Birkenhead che milita nella Football League Two. Il presidente della Spal aveva smentito l’ipotesi, così come la voce di un ingresso del fondo americano Altivest Capital nel club con oltre il 50% delle quote. Il fondo con sede in Florida risulta partner del club biancazzurro, ma la società è a tutti gli effetti di proprietà di Tacopina. Il caos generato negli ultimi giorni è scaturito dalla presenza a Ferrara – testimoniata da foto e video in centro e in via Copparo – di Michael Junco (Ceo e presidente di Altivest Capital) e alcuni soci. Peraltro non è la prima volta che visitano Ferrara e le strutture della Spal, anzi Junco era stato fotografato allo stadio Mazza anche in occasione della gara con l’Ascoli, la prima giornata del campionato in corso.

Anche Marcello Follano è nella nostra città da qualche giorno assieme ai partner a stelle e strisce, mentre il presidente Tacopina è rimasto a Ferrara fino a lunedì scorso. Nulla di nuovo, quindi, anche se il ruolo di Altivest Capital (di cui Joe risulta consulente per la gestione sportiva) in casa Spal stimola la curiosità dei tifosi, che si chiedono quali prospettive possano nascondersi dietro alla partnership col fondo statunitense. Non resta che navigare a vista, spostando l’attenzione dalle scadenze federali e ai soci americani al campionato: domani sera arriva la capolista Pescara, bisogna rispondere presente.

Stefano Manfredini