"Spal, non tutte le colpe erano di Daniele De Rossi"

Nicola Bianchi

Caro Carlino,

alla fine ha pagato per tutti il povero, incolpevole, Daniele De Rossi. Ho letto con attenzione i commenti pubblicati in questi giorni dai tuoi bravi cronisti sportivi dove si preannunciava l’arrivo di Massimo Oddo e si elencavano i perché della sfortunata gestione dell’ex romanista. Il punto che più mi ha colpito è quando si scriveva in un articolo che la responsabilità maggiore di De Rossi sarebbe "il non aver sfruttato al meglio l’organico della Spal". Ma ne siamo davvero certi? Non so questa dirigenza dove pensava di arrivare dopo la campagna acquisti estiva. Da parte mia non ho visto fenomeni da B. Qualche buon giocatore, ma la rosa è sempre stata, perlomeno dal mio punto di vista, abbastanza scarsa e da ultimi posti nella serie cadetta. Nel prosieguo sono arrivati colpi ad effetto ma, come ad esempio Nainggolan, non so con quale spirito. Spero vivamente di essere smentito. Più che incolpare De Rossi, meglio che la società si faccia un esame di coscienza sulla rosa che ha allestito con un altro allenatore, esonerato a sua volta. A Massimo Oddo i più grandi in bocca al lupo: la prego mister, salvi la baracca. Dopodiché il presidente faccia una seria valutazione sui dirigenti.

Matteo Mantovani

(Spallino dalla nascita)