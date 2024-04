Spal, ora la difesa regge. Tre gare da ’clean sheet’

Tre gare di fila senza gol al passivo rappresentano un vero e proprio evento, che in casa Spal non si verificava da oltre tre anni. Per la precisione da marzo 2021, quando nel campionato di B, successivo alla retrocessione dalla A subito prima dell’esonero di mister Marino, Berisha e Thiam mantennero inviolata la porta in trasferta con la Salernitana (0-0) e col Pescara (0-1), e in casa con la Virtus Entella (0-0). Da quel momento si sono alternati una serie di allenatori ed estremi difensori, ma la Spal non è mai andata oltre le due partite consecutive senza subire reti. Fino al trittico iniziato col pareggio senza reti al Mazza con la Carrarese, proseguito con un altro 0-0 sul campo dell’Ancona e terminato domenica col rotondo 3-0 al Gubbio. Tornato a Ferrara in punta di piedi, Galeotti ha già stabilito un piccolo record personale. Togliendosi una gran bella soddisfazione dopo l’iniziale diffidenza generale. Il merito della mini-imbattibilità va attribuita al portiere ferrarese – molto bravo in un paio di circostanze con gli umbri, decisivo pure nel turno precedente al Del Conero – ma soprattutto ad una fase difensiva che coinvolge l’intera squadra. Dalle punte agli esterni, dalla retroguardia a un mediano con spiccata propensione all’interdizione come Nador. Il centrocampista togolese sta davvero facendo cose molte buone e non può essere un caso se da quando Di Carlo lo ha piazzato nella zona nevralgica del campo, la Spal non ha subito gol. Tra le ultime otto della classe – di fatto quelle che lottano per non retrocedere o che non hanno ancora centrato la salvezza – la squadra di Di Carlo può contare sulla seconda difesa meno battuta (38 gol subiti in 35 partite). L’unica delle pericolanti a fare meglio, è la Virtus Entella, prossima avversaria di Antenucci e compagni. La squadra di Chiavari ha un grosso problema in zona gol, come ha confermato nel posticipo dell’ultima giornata di campionato sul campo del Pescara (0-0), ma con 32 reti al passivo in 35 gare ha la quarta miglior difesa del campionato dopo Cesena, Carrarese e Perugia che però occupano le prime posizioni. Difficile dire come finirà a Chiavari tra quattro giorni, ma il pareggio a reti inviolate rappresenta senza dubbio il risultato che meglio fotografa la stagione delle due squadre. A proposito, gli ultimi due confronti diretti tra Spal e Virtus Entella – entrambi al Mazza – sono proprio finiti senza reti. Del primo abbiamo già parlato, perché concluse il trittico di gare senza gol subiti della squadra di Marino nella stagione 2020-21, mentre il secondo si è giocato nel girone di andata di questo campionato. Uno scialbo 0-0 privo di emozioni. A Chiavari qualcuno riuscirà a spuntarla? Stefano Manfredini