Spal, parla Tacopina "Offeso e minacciato Ma non lascio Ferrara Ora la pace con i tifosi"

Mauro

Paterlini

Un’assunzione chiara di responsabilità per una retrocessione che fa ancora male, troppo. Ma anche la rabbia e l’amarezza per aver ricevuto insulti e minacce. Joe Tacopina è un fiume in piena, ieri ha riunito la stampa al Centro Fabbri per due ore, analizzando tutto ciò che non è andato di una stagione maledetta, la "tempesta perfetta", l’ha definita lui. Ma mentre sul piano tecnico e degli errori commessi parliamo a parte, nel fascicolo sportivo del giornale, degli episodi più sgradevoli, ovvero gli insulti e la sua reazione, con quel dito medio mostrato e immortalato in un video che ha fatto il giro dei social, il patron spallino ha voluto scusarsi e spiegare, aspettandosi a sua volta delle scuse, per poter proseguire il suo lavoro a Ferrara.

Non vuole mollare, il presidente, perchè gli investimenti sono stati tanti e la voglia di ripartire è altrettanta, ma sono necessarie, a suo dire, delle riflessioni assieme ai suoi partner.

"Non fuggo dalle responsabilità, la squadra ha deluso tutti – ha detto aprendo la conferenza ’fiume’ –, ma il mio mantra è che le persone dure resistono ai momenti duri. Sono certo che col mio gruppo possiamo riportare la spal dove le compete, questo è il mio primo insuccesso in 15 anni di calcio. Capisco la delusione di tutti, ma non è accettabile aggredire verbalmente me e i miei partner come accaduto sabato".

E qui inizia il racconto di quelle ore, così tese, che hanno creato la frattura attuale con la tifoseria.

"Il mio dito medio non è stato rivolto allo stadio ma alle offese che mi sono arrivate da una minoranza. Inizialmente ho risposto in maniera sarcastica con i baci alla curva, ma i cori sono continuati davanti alla mia famiglia. La mia reazione so che non è stata corretta, ma da dove vengo io a queste offese si risponde. È normale che a un insulto si reagisca, e sono tuttora triste e amareggiato per questo. Sabato dopo la partita ho ricevuto la solidarietà e vicinanza da tante persone, dal sindaco Fabbri compreso, e mi sono piaciute le parole di Francesco Colombarini nei miei riguardi. Il fatto grave però è accaduto domenica, il giorno dopo la partita".

E qui Tacopina racconta un episodio che ancora non era stato rivelato. "Mi ero recato in palestra, dove ho incontrato un tifoso della curva che mi ha apostrofato in malo modo, insultandomi. C’è stata una discussione animata e quando sono uscito mi sono trovato altre 7-8 persone che mi insultavano. Una minoranza, certo, ma che mi ha indotto a riflettere molto. Perchè pur essendoci persone che mi hanno protetto e mi sono state vicine, non posso negarvi di averne parlato ai miei partner, con i quali in due anni abbiamo investito 25 milioni nella Spal".

Rispetto è la parola che Joe usa più spesso. "Me ne aspettavo di più – spiega – . Non so se si sia capito cosa succede se io me ne vado: la Spal potrebbe non iscriversi al prossimo campionato ma solo in quello 20242025, partendo da una serie D. Davvero non capisco questi tifosi, come il lancio di fumogeni che ha interrotto la partita a dieci minuti dalla fine. E non accetto di vivere in una realtà in cui anche una minoranza mi attacca così. Anche in passato mi hanno detto che capitarono episodi gravi nella gestione Colombarini in serie C".

E qui lancia il messaggio chiaro, a chi lo contesta pesantemente: "Non mollo ma per andare avanti mi aspetto delle scuse, e anche io sono pronto a scusarmi per il mio brutto gesto, una reazione nata dopo quelle offese. Sto facendo valutazioni con i miei compagni, la Spal è più importante di quella minoranza ed anche io sono pronto a mettermi tutto alle spalle, magari con un incontro quando si potrà".