Spal, passa l’ultimo treno della speranza

Chissà se il mini-ritiro – non certo ’buen’ – sarà servito alla tremebonda Spal per battere qualche colpo in chiave salvezza? Da quattro mesi al Mazza non si gioisce e proprio oggi al Mazza passa l’ultimo treno. Ogni settimana scriviamo che la Spal non può sbagliare, per poi essere smentiti sistematicamente dal campo. Ma la gara odierna con il pericolante Legnago, ultimo, non ha più manco mezza scusante. O si vince, incamerando un pizzico di fiducia in chiave futura – leggi play out – o davvero sarà disastro su tutta la linea. Un lettore, qualche giorno fa, ironizzava scrivendo che "a noi tifosi non resta che pregare". Chissà, forse avrà proprio ragione...