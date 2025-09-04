Spal, per l’attacco spunta Pierfederici

Con l’ingaggio di Matias Alcade e Tobias Mora, la rosa della nuova Spal sale a quota 26 giocatori. Sono in molti a considerarlo un organico extra large per disputare un campionato di Eccellenza, che sulla carta potrebbe essere affrontato con un numero inferiore di atleti. Sono diverse però le ragioni che stanno inducendo il direttore sportivo Antenucci, d’accordo con la società biancazzurra e con mister Di Benedetto, ad allungare la coperta in tutti i reparti. Ante7 ricorda bene quello che accadde a Ferrara la scorsa stagione, quando l’emergenza infortunati costrinse mister Dossena ad attingere a piene mani dalla selezione Primavera. A metà novembre per esempio sul campo del Legnago Salus la Spal si presentò con ben sei ragazzi della squadra di Pedriali, uno dei quali – il guineano Conté – andò a segno subito dopo aver debuttato. Quest’anno l’allenatore della prima squadra non avrebbe la possibilità di fare altrettanto. Già, perché il complesso processo di ricostruzione del settore giovanile costringerà il club di via Copparo a rinunciare ad alcune categorie, a partire da Juniores e Under 18 che generalmente rappresentano il naturale serbatoio della prima squadra.

In caso di bisogno, quindi, mister Di Benedetto dovrebbe portare con sé qualche elemento dell’Under 17, composta però naturalmente da ragazzi che ancora non sono pronti per giocare in prima squadra. Questo è uno dei motivi che sta portando l’Ars et Labor a continuare la campagna acquisti. Come detto, al momento i calciatori in rosa sono 26 (tre portieri, nove difensori, sette centrocampisti e sette attaccanti), ma potrebbe non essere finita qui.

L’attesa dei tifosi è sempre rivolta al centravanti, un bomber di razza in grado di fare la differenza in fase realizzativa. Su questo fronte per ora la situazione non si sblocca. In attacco però la Spal sta lavorando ad un’operazione interessante che coinvolge un esterno classe 2003 ferrarese. Si tratta di Edoardo Pierfederici, una punta che nel 4-3-3 potrebbe agire sui lati del tridente. Con un assetto diverso invece potrebbe gravitare alle spalle di un centravanti, mentre non avrebbe le caratteristiche per giocare da solo in posizione centrale. Pierfederici è un ragazzo dotato di tecnica e rapidità, cresciuto nel vivaio dell’Acli San Luca San Giorgio e poi passato alla Portuense Etrusca dove ha giocato in Promozione realizzando addirittura 17 gol in un campionato. Nell’ultima stagione ha militato nell’Imolese in serie D, con un bilancio di cinque gol in 25 partite di campionato e due reti in altrettante gare di Coppa Italia. In estate è stato trattato da Mesola e Sant’Agostino, ma è ancora libero. La Spal ci sta pensando seriamente: affonderà il colpo?

Stefano Manfredini