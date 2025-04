SPAL Primavera sconfitta dal Cittadella: striscia senza vittorie sale a 10

spal

2

cittadella

3

SPAL: Zenti, Osti, Pegoraro (83’ Rizzotto), Orlandi (83’ Castiglione), Kola (46’ Occhi), Roda, Anzolin, Tarolli, Samaritani, Torre (61’ Sermenghi), Camara (69’ Cecchinato). All. Pedriali

CITTADELLA: Squizzato, Morandi, Scarpa, Colzi (61’ Pozzato), Gobbato, Giuriato (89’ Cerantola), Genova, Mureddu, Zanotelli (46’ Librizzi), Ihnatov, Karageorgi (69’ Ferronato). All. Agostini

Arbitri: Coppelli di Mantova

Reti: 15’ Samaritani, 49’ rig. Librizzi, 61’ Roda, 57’ e 71’ Mureddu

Note: espulso Anzolin al 77’, ammoniti Torre, Pegoraro, Orlandi, Occhi, Colzi, Mureddu

La Spal Primavera stecca anche col Cittadella, e a questo punto la striscia di gare senza vittorie della squadra di Pedriali arriva a quota 10. Primo tempo all’attacco per la Primavera di mister Pedriali, che al quarto d’ora passa in vantaggio: staffilata di Anzolin, deviazione di Torre che smarca involontariamente Samaritani, bravo ad appoggiare in rete a porta vuota. Dieci minuti più tardi è ancora Torre protagonista, con una verticalizzazione per Samaritani, fermato in uscita da un intervento deciso di Squizzato. Sul finire del primo tempo, Camara sfiora il gol con un tiro al volo che finisce a lato, ben servito da Tarolli.

La ripresa si apre con un calcio di rigore per il Cittadella: Tarolli interviene in tackle, prendendo sia il pallone che l’attaccante granata. Dal dischetto Librizzi incrocia e batte Zenti. Pochi minuti dopo arriva il vantaggio ospite: colpo di testa di Mureddu, che anticipa la difesa spallina sul primo palo. Al 61’ però la Spal ristabilisce la parità con Roda, abile a colpire di testa su assist di Orlandi. Passano 10 minuti e Mureddu firma la doppietta con un destro preciso a fil di palo.

La Spal trova nuovamente il pareggio con Anzolin, che va in rete con uno splendido scavetto, ma l’assistente segnala posizione di fuorigioco. Nel finale, lo stesso numero 7 biancazzurro viene espulso per proteste. A nulla serve il forcing conclusivo della squadra di mister Pedriali, votata all’attacco fino all’ultimo: il risultato finale non cambia e i la Spal resta anche stavolta a bocca asciutta.

Stefano Manfredini