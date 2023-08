"Spal, pronta a ripartire: stiamo vicini alla squadra"

Caro lettore,

in tanti ci stiamo chiedendo che campionato sarà questo di C per la Spal, ma soprattutto come ripartire dopo la batosta della retrocessione. Possiamo dire però che la campagna acquisti è stata oculata e la squadra, sulla carta, è competitiva per la categoria. Vero che anche lo scorso anno con La Mantia e soci si parlava di play off, poi il flop. Ma quest’anno si riparte a fari spenti, uniti e con umiltà. Antenucci ha portato una ventata di entusiasmo, così Di Carlo. Due big per la categoria, come professionisti e come uomini.