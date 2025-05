Spal: protesta ultras contro le squadre B e preparativi per i playout

La partecipazione alla trasferta di Solbiate Arno contro il Milan Futuro nella gara di andata dei playout, è un tema che sta facendo discutere i tifosi della Spal da diversi giorni. Nella fattispecie, da quando la settimana scorsa gli ultras hanno annunciato l’intenzione di rinunciare alla trasferta – come accaduto in campionato – in segno di protesta contro le squadre B. A questo proposito, stasera alle 21 al Factory Grisù, il gruppo Curva Ovest invita tutti i tifosi biancazzurri a partecipare a una riunione pubblica nel corso della quale verrà approfondito l’argomento. In ogni caso, la prevendita dei biglietti per la partita in programma sabato prossimo allo stadio Chinetti non è ancora iniziata.

Intanto, ieri pomeriggio Antenucci e compagni hanno ripreso gli allenamenti. Nessun problema per la squadra di Baldini, che lavora a pieno organico in vista dei playout. Oggi e domani la Spal si allenerà alle 10,30, giovedì alle 16, infine la rifinitura di venerdì è fissata per le 10,30 prima della partenza per il ritiro.

VIVAIO. Sono stati definiti gli accoppiamenti per i playoff dei campionati giovanili nazionali che vedranno protagoniste le selezioni spalline Under 17 e Under 16. La Spal Under 17 di mister Corsi agli ottavi di finale se la vedrà col Lecco. I biancazzurri hanno chiuso la regular season al primo posto a pari punti con il Vicenza guadagnandosi l’accesso diretto agli ottavi di finale contro il Lecco, terzo nel girone A. Gara di andata in trasferta domenica 11 maggio, ritorno a Ferrara domenica 18 maggio: in caso di parità, si terrà conto della differenza reti. Se anche la differenza reti risulterà pari, accederà al turno successivo la squadra con il miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare. Stagione altrettanto brillante per l’Under 16 di mister Schiavon, che ha conquistato con largo anticipo la qualificazione diretta ai quarti di finale. L’avversario sarà il Perugia, terzo nel girone C. L’andata è in programma domenica 18 maggio in trasferta, il ritorno domenica 25 maggio a Ferrara. Anche in questo caso, a parità di punti e differenza reti al termine delle due gare, sarà la Spal ad accedere alla semifinale grazie al miglior piazzamento ottenuto nella fase a gironi. Non sono previsti tempi supplementari né calci di rigore.

s.m.