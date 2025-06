Spal, quanti addii: Nador a Modena. Murgia al Cluj, via De Gregorio

La Spal perde un altro pezzo importante. Massimiliano De Gregorio, da due anni al timone del settore giovanile biancazzurro, è a un passo dal Ravenna che nei prossimi giorni con ogni probabilità sarà ripescato in C. È una società ambiziosa e carica di entusiasmo quella romagnola, che ha puntato su De Gregorio per rilanciare il vivaio in un contesto professionistico. Un vero peccato, considerando il lavoro che aveva effettuato nel corso degli anni a Ferrara, culminato con lo scudetto di serie C della Spal Under 16 di mister Schiavon. Intanto, si spezza dopo sei anni il cordone ombelicale che legava Alessandro Murgia (a sinistra) a Ferrara. L’ex laziale era arrivato in biancazzurro in prestito nel gennaio 2019 e sei mesi dopo è diventato di proprietà della Spal. Il rendimento del centrocampista classe 1996 è calato drasticamente anno dopo anno, rendendone ogni stagione più difficile la cessione. Così, negli ultimi due campionati ha scelto di mettersi in gioco nell’Hermannstadt in Romania. Un Paese nel quale ha trovato diversi estimatori, ieri l’Universitae Cluj lo ha ingaggiato. Infine, dopo Emanuele Rao anche Steven Nador (a destra) potrebbe salire di categoria. Per la precisione in serie B nel Modena, che è pronto ad accoglierlo. Come Rao, il jolly togolese era arrivato a Ferrara nell’estate 2021 in seguito al fallimento del Chievo, chiamato dal direttore Catellani. In biancazzurro ha giocato un campionato Primavera, poi ha collezionato due gettoni in serie B e 40 in Lega Pro.

s.m.