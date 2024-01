Spal, rinforzo a centrocampo. Buchel blindato fino al 2025

Ora possiamo dirlo con certezza: Marcel Buchel è un nuovo giocatore della Spal. I tempi tecnici necessari per arrivare alla firma avevano fatto preoccupare i tifosi biancazzurri che temevano che la trattativa saltasse in extremis come accaduto un anno fa. In quella occasione furono le perplessità di mister De Rossi a fare sfumare un’operazione ormai in dirittura d’arrivo, mentre stavolta tutte le parti coinvolte hanno voluto fortemente celebrare questo matrimonio, e da ieri il centrocampista di origine austriaca è ufficialmente della Spal. Buchel ha firmato un contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2025, confermando il desiderio del giocatore e del club di proseguire insieme il percorso anche la prossima stagione. Buchel è arrivato in sede ieri mattina, ma le operazioni burocratiche e le visite mediche di rito gli hanno impedito di allenarsi coi nuovi compagni, ai quali si unirà oggi. Avrà quindi a disposizione soltanto due sedute per ambientarsi, prima della gara col Cesena che con tutta probabilità lo vedrà immediatamente nella lista dei convocati. Con la possibilità di entrare in campo nel corso della gara. Già, perché è vero che Buchel era svincolato da circa tre mesi e mezzo dopo la separazione con l’Ascoli, ma in questo periodo ha continuato ad allenarsi sodo giocando da titolare quattro partite di fila con la Nazionale maggiore del Liechtenstein tra metà ottobre e metà novembre. L’ex centrocampista dell’Ascoli ha scelto la maglia numero 77 lasciata libera da Marco Rosafio, portando in dote personalità, qualità ed esperienza.

Poche ore prima di abbracciare Buchel, la Spal ha salutato Raffaele Celia. Il laterale mancino è stato ceduto a titolo definitivo all’Ascoli, dove tornerà in serie B con la prospettiva di lottare per non retrocedere fino al termine della stagione. La partenza di Celia era nell’aria dalla scorsa estate, del resto era in scadenza di contratto e non c’erano possibilità di rinnovarlo. Incassato il sì di Buchel, il direttore tecnico Fusco deve concentrarsi sulla caccia al centravanti, che con tutta probabilità non sarà Andrea La Mantia. Difficilmente l’attaccante attualmente in prestito alla Feralpi Salò tornerà a Ferrara in questa sessione di mercato, quindi non resta che puntare su altri profili. Ma nulla si sbloccherà prima della prossima settimana, anche perché le piste battute sono molteplici – si va dalla prima punta di esperienza a quella più giovane in rampa di lancio – ma nessuna trattativa è ancora decollata. Intanto, Luca Mora – uno degli ex spallini più amati tra quelli ancora in attività – sta per trasferirsi al Fiorenzuola, dopo una prima parte di stagione alla corte di mister Zeman a Pescara nella quale ha trovato poco spazio.