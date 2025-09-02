Spal, ripartire subito

Se lo ricordi bene, il muro dei seimila del Mazza, la Ars et Labor di Stefano Di Benedetto: perché per non perderlo in fretta dovrà infilare una serie di imprese convincenti. Di tutto c’era bisogno alla prima casalinga nel campionato di Valle di Lacrime, meno che di una prestazione così modesta, e di una sconfitta contro una neopromossa, che rappresenta un paese abitato da un quarto dei ferraresi presenti domenica allo stadio. Se erano allettati dalla prospettiva di una passeggiata trionfale, i tifosi hanno già capito tra Mesola e Fratta Terme che ci sarà da soffrire, e molto, se si punta al primo posto e si vogliono evitare altre umiliazioni: ora andranno riconquistati con prestazioni ben più vigorose. Senza i due gol al 95’ potevano uscire due pareggi, ma non sarebbe cambiata la sostanza. La società per prima deve fare di più. Non è ammissibile che una squadra che si vuole vincente, al primo di settembre si ritrovi ancora senza il centravanti-bomber: sono previsti investimenti di mercato da 1,2 milioni per la prima squadra (per i quali si sono un po’ sacrificati come primo anno settore giovanile e femminile), e non c’è la torre da gol come negli ultimi due anni di Tacopina? Non è certo Antenucci, attaccante magistrale, a non volerla. È il club a dover investire.

Cesario può essere tesserato? Se ha problemi fisici si cerchi altrove, ma in fretta. E forse anche nel gruppo dei panchinari serve qualcosa di meglio per cambiare le partite che volgono al peggio. Il 9 non serve solo a finalizzare, ma anche a gestir palla e ad alzare la squadra, a far salire il centrocampo in azione palleggiata. Qui la prima Ars è mancata molto, nella costruzione di una manovra ragionata. Si è puntato troppo su lanci in verticale direttamente su punte che ne hanno presi pochi, favorendo il ritorno in possesso del Fratta. La palla deve stazionare di più nella metà campo avversaria con tutta la squadra schierata, e non solo capitarci d’improvviso su calcio lungo di Geromel o di un altro difensore. La verticalizzazione improvvisa può esaltare ma non essere il solo schema di gioco. A esser sinceri, col Fratta è mancato molto, troppo altro per muovere colpe solo sul fronte offensivo, dove le occasioni vere sono state appena due, oltre al gol. La squadra è andata in sofferenza su tutti i piazzati: quelli contro sono costati due gol e altri affanni, quelli a favore sempre sulla testa degli ospiti perché manca il famoso 9 fisico. Come già col Mesola, si è subito un gol per mancanza di prontezza nel chiudere sul tiratore armato da una respinta della difesa: liberissimo fu Neffati, liberissimo era Miraglia. La nuova Spal non è ancora squadra ed è carente di condizione fisica alla distanza, e questo si poteva anche mettere in preventivo e comprendere. E ha pesato l’assenza di Ricci, vero uomo d’ordine che detta i tempi. Ma una volta sbloccato il risultato, nelle due gare ufficiali lo si doveva amministrare diversamente, e questo preoccupa. Se non c’è gioco, non basta trasportare calciatori di una categoria superiore per vincere: così in B e in C, così anche tra i dilettanti. Bisogna armare la Spal di più e meglio sul mercato fino a completarla, e bisogna darle un gioco meno a folate e più ricco di possesso palla. A questo dovevano servire le frequenti partenze palleggiate dal basso, ma anche quando saltava il primo pressing, la nuova Spal si arenava subito e perdeva il pallino. Il ritorno di Ricci e una migliore condizione atletica aiuteranno. Il resto andrà conquistato col lavoro sul campo.