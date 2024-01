Spal, ritorno in difesa. Ecco il terzino Ghiringhelli

A 48 ore dalla deadline del mercato di riparazione, la giornata di ieri è andata in archivio con l’ingaggio – seppur al momento ancora virtuale – di Luca Ghiringhelli (foto). Quello del terzino destro classe 1992 è un ritorno a Ferrara dopo l’esperienza maturata nella stagione 2011-12 in Prima Divisione di Lega Pro. Ghiringhelli era un ragazzo di 19 anni appena uscito dal vivaio del Milan, che nella squadra di Vecchi disputò un discreto campionato con 30 presenze complessive. Era l’ultima Spal targata Butelli, che chiuse la stagione retrocedendo attraverso i playout a causa della pesante penalizzazione. Ma sul campo – nonostante mille problemi societari – si sarebbe salvata. Nella carriera di Ghiringhelli poi c’è stata tanta serie B (173 gettoni), affrontata da protagonista soprattutto con la maglia del Cittadella di Venturato. Nelle ultime stagioni ha giocato nella Ternana, mentre la scorsa estate si è trasferito al Sudtirol trovando però poco spazio (cinque presenze in campionato e una in Coppa Italia).

Ghiringhelli ha appena compiuto 32 anni e il suo ruolo naturale è quello di terzino destro, una posizione che ultimamente nella squadra di Colucci ricopre con una certa continuità Alessandro Fiordaliso, con Matteo Bruscagin alternativa. Sulla carta comunque Ghiringhelli ha le qualità per diventare titolare, senza dimenticare che il difensore ha l’esperienza e le caratteristiche per adattarsi pure negli altri ruoli della retroguardia. In posizione centrale e anche sulla fascia sinistra, dove Alessandro Tripaldelli sta faticando tantissimo. Se non ci saranno imprevisti, oggi firmerà il contratto con il club di via Copparo mettendosi immediatamente a disposizione di mister Colucci, al quale spetterà il compito di trovargli la migliore collocazione.

Per un difensore in entrata, un altro è destinato a lasciare la Spal. Si tratta di Daniel Dumbravanu, moldavo classe 2001 che nel corso di questa stagione ha giocato solo una gara in Coppa Italia. Una vera e propria meteora che lascerà Ferrara raggiungendo Marco Rosafio al Messina. Naturalmente il mercato del Spal non può finire qui. Tra oggi e domani infatti bisognerà chiudere per un portiere e un centravanti, due giocatori che non potranno certo essere dei comprimari. Per l’estremo difensore, sarà importante anche riuscire ad effettuare un’operazione in uscita, nella fattispecie trovando una sistemazione a Mattia Del Favero. Per quanto riguarda l’attaccante invece in questo momento sembra difficile arrivare a Ogunseye del Cesena. Sullo sfondo resta sempre aperto il discorso La Mantia che rientrerebbe dal prestito alla Feralpi Salò. Ma come al solito negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto. L’importante è che la Spal si faccia trovare preparata, perché la salvezza dei biancazzurri passa anche per l’ingaggio di due giocatori in grado di fare la differenza.