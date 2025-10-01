Spal-Sant’Agostino, obiettivo qualificazione

Superare il Sant’Agostino in Coppa Italia centrando la qualificazione agli ottavi di finale e avvicinarsi nel miglior modo possibile al big match di campionato in programma sabato sul campo del Castenaso. Alle 20.30 allo stadio Bellini di Portomaggiore i ramarri ospitano la Spal nella terza giornata di una competizione non esattamente affascinante ma comunque utile per testare le seconde linee e provare soluzioni alternative. In realtà, stando alle dichiarazioni rilasciate a inizio stagione dal direttore sportivo Antenucci e recentemente da mister Di Benedetto, la Coppa Italia rappresenta un vero e proprio obiettivo per i biancazzurri che scenderanno quindi in campo per vincere e passare il turno. Potrebbe bastare anche un pareggio, ma dipende dal risultato di Mesola-Comacchiese e da quelli degli altri gironi. Quindi inutile fare calcoli, ricordando comunque che oltre alle prime classificate si qualificano pure le migliori sette seconde su nove! Probabilità elevate, però all’Ars et Labor servirebbe un successo abbinato a una prestazione convincente per riaccendere un pizzico di entusiasmo in una tifoseria perplessa anche e soprattutto per l’immobilismo della proprietà sul fronte del mercato.

Inutile dire comunque che mister Di Benedetto prevedibilmente farà ricorso ad una serie di giocatori che finora sono stati meno utilizzati: il difensore centrale Casella, il terzino sinistro Mazzali che domenica scorsa è partito dalla panchina, il regista Leonardo Mazza, la mezz’ala Prezzabile, e in attacco Juan Cruz Chazarreta e Gabriele Mazza. Se c’è una squadra sulla carta in grado di proseguire il cammino su due fronti, quantomeno a livello numerico, quella è proprio la Spal che a Portomaggiore però dovrà prestare grande attenzione a un Sant’Agostino che in campionato la precede di una lunghezza e stasera non avrà nulla da perdere. "La matematica ancora non ci impedisce di puntare alla qualificazione – osserva Marco Secchieroli, direttore sportivo del Sant’Agostino –, quindi anche per rispetto di chi paga il biglietto scenderemo in campo per dare il massimo. Abbiamo dei ragazzi giovani che vogliono mettersi in mostra, e non escludo che ci possa essere un po’ meno turnover rispetto al match di Coppa Italia col Mesola. Per la Spal questa competizione è un obiettivo, è giusto che sia così: è la squadra più attrezzata per giocare su più fronti, nonostante abbia qualche problema in attacco. In campionato prevedo che quattro o cinque formazioni daranno fastidio ai biancazzurri: sicuramente il Mezzolara, ma anche la capolista Castenaso e non escluderei il Santarcangelo. Noi siamo molto contenti: abbiamo iniziato piuttosto bene, poi vedremo se succederà qualcos’altro sul mercato dopo il colpo Pierfederici, per il quale siamo felici di aver vinto il duello con la Spal".

Stefano Manfredini