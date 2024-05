Spal, senti ’Ante’: "Un altro anno per vincere"

Mirco Antenucci prepara la rivincita, annunciando di voler giocare un’altra stagione – con tutta probabilità l’ultima da calciatore – con la maglia della Spal. Un anno fa, di questi tempi, il Lupo di Roccavivara era in piena corsa per la serie A col suo Bari. La sua rete a Cagliari nella finale di andata dei playoff sembrava potergli regalare la soddisfazione di tornare nel massimo campionato, poi nel ritorno la squadra di Ranieri ha beffato i biancorossi in extremis gettando nello sconforto una città intera. In seguito è arrivato il corteggiamento della Spal, e dopo una lunga riflessione Ante7 ha deciso di lasciare il capoluogo pugliese – dove era un idolo – per per tornare in una piazza che lo aveva amato altrettanto come Ferrara.

Antenucci è stato il primo acquisto della Spal 2023-24, una sorta di simbolo della ripartenza dopo la retrocessione in serie C. Naturalmente mister Di Carlo gli ha assegnato la fascia di capitano, facendone un punto fermo del proprio scacchiere. Ma le cose non sono andate come si sperava. Non certo per colpa di Antenucci, che si è ritrovato a doversi sobbarcare il peso dell’intero attacco della Spal praticamente per tutto il girone di andata. Cantando e portando la croce, a 39 anni suonati. Dopo il mercato di gennaio, in maniera particolare dopo il ritorno di Di Carlo sulla panchina, finalmente il numero 7 ha iniziato ad essere impiegato nel modo più opportuno. Con una punta al proprio fianco e senza chiedergli di restare sempre in campo per 90 minuti. E Antenucci ha risposto a suo modo, segnando due reti decisive contro Recanatese e Pescara nelle prime due gare del Di Carlo-bis, e rappresentando un costante punto di riferimento dentro e fuori dal campo fino alla fine del campionato.

Il bomber molisano aveva firmato un contratto biennale, ma a fine stagione non ha rilasciato interviste né pubblicato post sui social parlando del proprio futuro. Alimentando quindi qualche piccolo dubbio sulla sua intenzione di continuare a giocare (a settembre spegnerà 40 candeline). Ai microfoni di Radio Selene, commentando la stagione del Bari, però Antenucci ha sciolto ogni riserva: "La scorsa estate mi sono legato alla Spal, con la quale ho un altro anno di contratto – precisa –. E vorrei giocare un altro anno, perché quest’ultimo non è stato soddisfacente. Ero tornato per un determinato motivo ma le cose non sono andate bene: vorrei riprovarci l’anno prossimo". Tra un anno è legittimo pensare che Antenucci – che tra le altre cose è laureato in Psicologia e ha preso il patentino da direttore sportivo – appenderà le scarpette al chiodo. Non prima però di disputare un altro campionato in biancazzurro, riscattando una stagione che non è andata come aveva immaginato.