Spal: tensioni con Tacopina e sfida playout per evitare la Serie D

Non c’è pace, per la povera, vecchia Spal. Nemmeno il tempo di festeggiare un successo – il primo in casa del 2025, peraltro molto parziale, perché comunque i playout restano da giocare –, neppure il modo di concentrarsi sui delicatissimi spareggi per evitare una serie D infamante per un club che cinque anni fa batteva le grandi in A, ed ecco che dopo un’eternità passa il ciclone Tacopina e rinfocola le ostilità con la curva con un nuovo carico. Joe è scottato dai continui cori di dileggio a fronte dei milioni che in effetti immette e puntualmente ricorda, e lo si può capire. Ma non è così che potrà cambiare le cose, anzi.

Insistere a indicare gente che segue la Spal da sempre e sempre la seguirà come una esigua, ininfluente, incivile minoranza, e citare tre effettivamente riprovevoli episodi per squalificare il cuore intero di una tifoseria, non aiuterà la causa, mai. Il dovere di un presidente sta nell’immettere milioni, questo è scontato, ma anche nel cercare di unificare, non di spaccare. Non è di questo che la Spal ha bisogno, tanto più che da anni in campo non si vede che una squadra perdente e male assemblata. Stavolta poi si è toccato il fondo, smantellando contro ogni logica quel po’ di buono che era stato costruito nella primavera del 2024: sentir parlare finalmente della stabilità come valore in astratto fa piacere, ma il momento sembra richiedere più un azzeramento e una nuova ripartenza. La proposta di un bis dell’attuale gestione oggi un po’ mette i brividi, e si giustifica solo se serve a mettere la squadra al riparo in questo delicato finale.

Tornando a bomba, è doveroso condannare episodi squadristici, se e quando si verificano; ma se invece di prendere atto degli errori commessi in questi anni, Joe insiste muro contro muro e non mette a tacere l’orgoglio evitando di riaprire vecchie ferite, a soffrirne sarà sempre la Spal, che già di suo nelle ultime stagioni si è impegnata assai per non farsi amare. La Spal, a proposito! Finalmente una vittoria e una prova convincente al cento per cento, fatta la tara a un Gubbio non al massimo delle motivazioni. Sarà il minimo del minimo sindacale, ma alla vigilia dei playout è già qualcosa, questo successo che al ’Mazza’ si attendeva dal novembre 2024. Baldini ha così violato per la prima volta il campo di casa e scavalcato il Milan, procurandosi il vantaggio relativo della salvezza a parità di risultati. Può non essere cosa da poco. La Spal ha la vittoria difficile, e senza l’ansia di dover sfondare a ogni costo potrebbe essere più libera mentalmente. Ma guai cercare di lucrare sul risultato contro il Milan: se imposta il doppio confronto al risparmio, facilmente la Spal soccombe con le sue note falle difensive. Baldini non mente: ora la Spal se la gioca davvero con tutti, che non significa che batte tutti. Non ha perso nelle ultime cinque e sembra aver acquisito una migliore forma fisica, perché corre per l’intera partita. Sul piano del gioco si è vista l’importanza di avere un centravanti vero. Molina non sarà goleador maximus, ma si batte, difende palla, fa salire la squadra e rifinisce anche. Paghera è rientro fondamentale. Rimane una indubbia difficoltà nel riempire l’area. Con il tridente offensivo e con due esterni che con il Gubbio hanno trovato il fondo del sacco ma non hanno propriamente il gol nel sangue, è più difficile inserire almeno uno dei due centrocampisti che sono più mediani che mezzeali, e gli stessi esterni di centrocampo sono in realtà terzini come Calapai e Mignanelli o Ntenda. E bisognerà inventarsi qualcosa.