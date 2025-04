Spal, un bilancio in chiaroscuro nei playout

Che rapporto hanno i giocatori della Spal con i playout? A 360 minuti vale la pena chiederselo, considerando che in questo momento giocarsi la salvezza nella doppia sfida è l’ipotesi di gran lunga più probabile per i biancazzurri, che devono chiaramente evitare di farsi risucchiare dalle ultime della classe e magari guadagnare una posizione che potrebbe fare la differenza. Ma diamo un’occhiata ai precedenti nei playout degli atleti della Spal, partendo però da mister Baldini che non ha certamente un ricordo piacevole.

Nella stagione 2021-22, dopo aver compiuto una grande rimonta alla guida del Vicenza nel campionato di serie B, il tecnico di Massa si è ritrovato a incrociare il Cosenza nei playout. L’inerzia sembrava favorevole alla sua squadra, soprattutto dopo la vittoria nella gara di andata, invece una doppietta di Larrivey nel match di ritorno ha condannato i biancorossi alla retrocessione in serie C. Il capitano di quel Vicenza era Bruscagin, uscito sconfitto nei playout in quella occasione ma anche nella stagione 2018-19 – sempre in serie B – con la maglia del Venezia contro la Salernitana (ai calci di rigore). Bruscagin è di gran lunga il più esperto di playout, con due retrocessioni e una salvezza, ottenuta nella stagione 2011-12 in Lega Pro quando giocava nel Latina nella doppia sfida contro la Triestina.

Gli specialisti delle salvezze ai playout non mancano, da Mignanelli a Bassoli passando per Calapai e Zammarini. Mignanelli ha brindato alla salvezza dell’Ascoli nei playout di serie B 2017-18 attraverso un doppio pareggio da brividi contro la Virtus Entella. Di grande prestigio la salvezza centrata da Bassoli nel campionato di Prima Divisione 2010-11, quando il suo Foligno ma messo al tappeto la ben più quotata Ternana. Addirittura due le salvezze ai playout nel curriculum di Calapai, nel campionato di serie B 2014-15 quando giocava nel Modena (contro la Virtus Entella) e nella stagione 2012-13 in Lega Pro con la maglia del Barletta (contro l’Andria). Zammarini invece ha festeggiato la salvezza ai playout 2015-16 in serie C col Mantova (contro il Cuneo).

È storia recente il successo ai playout della Vis Pesaro di Karlsson e Molina (Nina non era sceso in campo) lo scorso campionato di Lega Pro contro la Recanatese. Oltre a mister Baldini e alla doppia delusione di Bruscagin, si registrano però altre due retrocessioni ai playout. Quella di un giovanissimo El Kaddouri nella stagione di Prima Divisione 2010-11 con il Sudtirol (contro il Ravenna) e quella di D’Orazio in serie C 2022-23 con il Mantova (contro l’Albinoleffe).

È quindi di otto salvezze e cinque retrocessioni il bilancio del tecnico e dei giocatori spallini che hanno giocato i playout nel corso delle rispettive carriere. Per la maggior parte degli atleti – anche alcuni di grandissima esperienza come capitan Antenucci – sarebbe invece la prima volta in assoluto. Di sicuro Ante7 avrebbe preferito chiudere la propria brillante carriera senza la ‘macchia’ dei playout, ma gente come lui in queste partite è meglio averla nella propria squadra.