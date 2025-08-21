Spal, un po’ di chiarezza sulla data contestata 1907

Caro Carlino,

ho letto la risposta alla mia lettera relativa al tema “1907 e la Spal”. Sono sorpreso dalle numerose inesattezze, o meglio errori riportati. Viene citato un libro che, evidentemente, è stato scritto senza aver fatto una ricerca storica appropriata e mi dispiace che accenni a un giornalista di questo giornale, visto che è stato proprio lui a generare questo equivoco del 1907. Innanzi tutto il 1907 non esiste in questa storia. Il tutto comincia nell’ Autunno del 1908 con la formazione della filodrammatica Ars et Labor da parte dei ragazzi del Collegio Salesiano San Carlo di via Brasavola. Facevano solo commedie e qualcuno più esuberante faceva qualche gara podistica. Nel 1910, l’ Ars et Labor era già operativo da 2 anni,fu così creato il Circolo Ars et Labor che oltre alle commedie cominciò ad organizzare attività sportive nel: podismo, ciclismo e perfino motociclismo. Nel 1912 dato l’aumentato interesse per lo sport a scapito del Catechismo, i Salesiani emarginarono il Circolo. I ragazzi quindi , con i loro dirigenti, uscirono dall’ Oratorio, che nel frattempo si era trasferito nei chiostri di S.Benedetto. Nel Marzo 1913 viene fondata la Società Polisportiva Ars et Labor che prosegue le attività sportive del precedente Circolo. A quel tempo il calcio era sconosciuto. Le tragiche vicende della guerra interruppero le attività sportive, anche se la presenza dei soldati inglesi fece conoscere il calcio. Nel 1917/18 venne inserito anche il calcio nella attività della polisportiva, che debutterà il 18 Agosto 1918 con la sua prima partita ufficiale. Tutto questo sta nelle testimonianze manoscritte di tre testimoni del tempo: Giuseppe e Mario pazzi, Renato Armari che vissero questi avvenimenti in prima persona nel loro intero percorso di ex Allievi Salesiani e di fondatori della Spal. La prego quindi di lasciare perdere testi ed articoli privi di alcuna seria bibliografia che attesti la veridicità quanto viene raccontato. In conclusione inserire il 1907 nel nuovo logo della squadra di calcio cittadina sarebbe una vera e propria presa in giro.

Giuseppe Gorini

* * *

LA RISPOSTA DI MALAGUTI:

"NEL LIBRO MI ERO LIMITATO ALLA VULGATA, ACCREDITATA ANCHE

DA PAOLO MAZZA"

Gentile Gorini,

non intendo certo smentire la sua ricostruzione che è reale: la so puntuale studioso dei Salesiani e non mi permetterei. Quel mio libro citato risale ormai a molti anni fa, e in quello mi ero limitato alla vulgata, accreditata peraltro da quasi tutta la pubblicistica tra gli anni Cinquanta e Settanta. Paolo Mazza a sua volta quando parlava di Spal si riferiva al 1907, questo glielo posso confermare: forse non sapeva oppure aveva piacere di retrodatare la data per conferire alla società l’autorevolezza degli anni. Per cui mi consenta solo di dire che non ho generato nulla, il 1907 era un equivoco che si trascinava da decenni. I suoi studi sulle origini, e negli ultimi anni anche quelli riportati nei due libri del collega Oscar Ghesini, hanno messo il punto definitivo sulla questione. Il calcio a Ferrara venne praticato già a fine ‘800 da altri sodalizi poi scomparsi, ma non dalla Spal, che alla fine tessero’ alcuni di quei primi giocatori: ma questa è un’altra storia.

Mauro Malaguti