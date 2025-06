Spal Under 16 e 17 avanzano nei playoff nazionali: semifinali in vista

Le selezioni spalline Under 16 e Under 17 continuano a sognare in grande. L’Under 16 di mister Schiavon sbanca in maniera autorevole Ascoli nella semifinale di andata dei playoff del campionato nazionale di categoria e ipoteca la qualificazione nella finalissima. Sul campo del Picchio, i biancazzurri vanno subito a segno con Minotti, poi nella ripresa Infantocci firma il raddoppio per il definitivo 0-2. Enorme la gioia di Eros e dei suoi ragazzi, che adesso però non devono perdere la concentrazione in vista della gara di ritorno, in programma domenica prossima a Ferrara, dove l’Ascoli si giocherà il tutto per tutto. Missione compiuta anche per la Spal Under 17 che nel ritorno dei quarti di finale pareggia 1-1 sul campo dell’Albinoleffe staccando il pass per la semifinale. Alla squadra di Corsi infatti dopo la vittoria per 2-0 maturata nella partita di andata allo stadio Mazza sarebbe bastato addirittura perdere di misura per qualificarsi. I biancazzurri invece non si accontentano e sbloccano subito il risultato con Desiderato. Nel secondo tempo l’Albinoleffe impatta su rigore con Rinaldi, ma il punteggio non cambia più e per la Spal si spalancano le porte delle semifinale, in programma a Roma tra il 13 e il 15 giugno. SPAL CARD. I tifosi interessati a sottoscrivere la Spal Card possono procedere presso lo Spal Point del centro commerciale Le Mura dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Insomma, i risultati premiano il settore giovanile. Entrambe le formazioni si sono fatte valere nelle rispettive competizioni.

s.m.