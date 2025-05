Spal vs Milan Futuro: Ruben Buriani crede nella salvezza grazie al pubblico

"La Spal ha tutto per farcela, a partire dal pubblico che sono convinto farà la differenza trascinando la squadra di Baldini alla salvezza". Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, Ruben Buriani è stato una bandiera del Milan. Ma la Spal è il primo amore, nonché la squadra con cui ha chiuso la carriera il doppio ex, spettatore particolarmente interessato degli spareggi playout. "Nella gara di ritorno, il Mazza rivestirà un ruolo fondamentale, un fattore sul quale il Milan Futuro chiaramente non potrà contare a Solbiate Arno".

Ritiene che il club rossonero abbia sottovalutato questo campionato di C? "Lo affrontano per il primo anno, e sicuramente non si aspettavano di rischiare così tanto. Quando a gennaio si sono resi conto che la squadra allestita inizialmente non era competitiva, hanno inserito qualche giocatore di categoria, però non è bastato per evitare i playout". Molti tifosi spallini speravano di evitare la squadra di Oddo. "Sono certo che anche il Milan non sia così contento di incrociare la Spal in una doppia gara da dentro o fuori. Ed è curioso che sulla panchina rossonera sieda l’allenatore che due anni fa non riuscì a evitare la retrocessione dei biancazzurri. Se poi si pensa che il Milan Futuro possa essere favorito, questa è una sciocchezza: se si vince in maniera limpida, non c’è arbitraggio che tenga. Nel calcio vince il più forte e sarà così anche stavolta. Ferrara è una piazza importante e non penso che la Lega Pro sarebbe contenta di perderla. Senza dimenticare che a garantire la regolarità delle partite ci sarà pure il Var".

In campionato i rossoneri l’hanno spuntata sia all’andata che al ritorno. "Quando si giocano partite come queste, i precedenti non sono così importanti. Certo, la doppia sconfitta deve fare riflettere, ma saranno i prossimi 180 minuti a decidere la salvezza: quello che è successo in campionato ormai non conta più". Quanto peserà per la Spal la possibilità di potersi salvare con due pareggi? "È un bel vantaggio, non si può negare. E non credo che possa innescare un effetto boomerang, anche perché la Spal purtroppo è specializzata nelle partenze a handicap. I biancazzurri sono consapevoli che una distrazione può vanificare in un attimo il vantaggio acquisito in campionato. Guai ad accontentarsi, ogni errore si può pagare a caro prezzo".

Aveva previsto una stagione deludente della Spal? "No, anzi. E quando si fa così male, la colpa non è di una sola componente. Di sicuro però non ha aiutato l’ennesima rivoluzione estiva: quando si cambia sempre su tutta la linea, significa che c’è confusione, e questi sono i risultati".

Dunque, lei vede la Spal leggermente favorita? "Non mi sbilancio, in questi spareggi può accadere qualsiasi cosa, però mi sembra che i biancazzurri hanno diversi punti a proprio favore, tra cui la maggiore esperienza dei propri giocatori. Siamo a una svolta, e la Spal non può fallire. Una retrocessione sarebbe disastrosa".