Spara in aria per spaventare il rivale in amore

Scende in strada e si mette a sparare all’impazzata per spaventare il rivale in amore. Fortunatamente, quell’arma non era altro che una innocua scacciacani. Prima di scoprirlo, però, quei colpi avevano seminato il terrore tra gli abitanti della zona che avevano notato il soggetto esagitato brandire l’arma. Il tutto è accaduto nella tarda serata di lunedì dalle parti di via Bologna. Udendo gli spari, alcuni residenti hanno immediatamente chiamato il 113. Sul posto si sono subito precipitate le volanti. Al loro arrivo, gli agenti hanno notato un uomo fermo in strada con la mano nella tasca dei pantaloncini che si guardava attorno con fare sospetto. Il soggetto, alla vista della polizia, ha cercato di estrarre la pistola dalla tasca. Gli operatori, mantenendo la freddezza nonostante la situazione decisamente delicata, sono riusciti rapidamente a bloccarlo e a togliergli l’arma dalle mani. L’arma è risultata una scacciacani priva di tappo rosso, con il caricatore inserito e nove colpi. Il soggetto è stato quindi identificato in un cittadino straniero che ha spiegato di aver esploso un caricatore per intimorire un rivale in amore che, a suo dire, si trovava vicino all’abitazione in cui vive con la compagna.

Gli agenti delle volanti hanno poi effettuato una perquisizione nella casa dello straniero, dove hanno trovato cinque coltelli, una

confezione con 32 proiettili e un’ascia. L’uomo, in stato confusionale, è stato affidato a personale sanitario per le cure del caso e denunciato.