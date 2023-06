Sparatoria in piazza Schiatti "Incapace di intendere" Il giudice assolve il killer

di Federico

Malavasi

Assolto per vizio totale di mente, ma dovrà trascorrere quindici anni in una Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) per curarsi. Si è concluso così il processo in rito abbreviato per la sparatoria di piazzetta Schiatti e l’omicidio di Roberto Gregnanini, l’impiegato comunale di sessant’anni morto a sei mesi di distanza da quel giorno di fuoco. Quella pronunciata ieri mattina dal gup Carlo Negri a carico di Michele Cazzanti – 57 anni, anche lui dipendente comunale – era una sentenza in un certo senso già scritta. A rendere prevedibile l’esito del procedimento era la perizia psichiatrica redatta da Luciano Finotti che, in sede di incidente probatorio, aveva dichiarato l’imputato incapace di intendere e volere e socialmente pericoloso.

L’udienza non ha riservato sorprese. La difesa di Cazzanti (che non si è presentato in aula) ha optato per il processo in rito abbreviato. Al termine della discussione, il giudice lo ha assolto in quanto – come anticipato – ritenuto incapace di intendere e volere al momento del fatto. È stata inoltre accolta la richiesta del pubblico ministero Isabella Cavallari di un periodo di quindici anni da trascorrere nella struttura in cui l’imputato si trova già da qualche tempo. Letto il dispositivo, il gup si è preso novanta giorni per depositare le motivazioni della sentenza. Poche parole dei difensori dopo aver ascoltato un verdetto ‘annunciato’. "Il problema è sempre lo stesso – ha affermato l’avvocato Fabio Anselmo, legale del 57enne insieme alla collega Silvia Galeone –. È incomprensibile che gli sia stato rilasciato il porto d’armi". Parti civili nel processo erano la moglie (assistita dagli avvocati Rossella Bighi e Giorgio Bolognesi) e la figlia di Gregnanini (avvocato Simone Bianchi). "Era quello che ci aspettavamo – ha dichiarato l’avvocato Bianchi all’esterno dell’aula gup –. Cazzanti è una persona che va curata. Ora faremo le nostre valutazioni in ambito civilistico sulla questione del possesso dell’arma e, in caso di responsabilità, procederemo nelle apposite sedi".

La tragedia di Gregnanini inizia la mattina del 3 marzo dell’anno scorso con otto colpi di pistola esplosi in pieno centro. All’angolo tra piazzetta Schiatti e via Boccaleone c’è Cazzanti. In tasca ha una Glock calibro nove carica e le peggiori intenzioni. Attende Gregnanini, collega di lavoro e – negli abissi della sua mente – principale responsabile di una fantomatica persecuzione nei suoi confronti. Quando vede arrivare il sessantenne tira il grilletto. Sette colpi scheggiano l’acciottolato. Uno va a segno penetrando nell’addome di Gregnanini. In piazzetta Schiatti arrivano i soccorsi, mentre Cazzanti scappa in auto. Verrà fermato qualche ora dopo vicino a Cremona, mentre il collega ferito si aggrappa alla vita all’ospedale di Cona. Dopo qualche mese le sue condizioni sembrano migliorare, ma la luce della speranza si spegne nel giro di poco. Il 9 settembre, dopo 102 giorni di lotta, il suo cuore cessa di battere per sempre.