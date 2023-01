Sparatoria in piazzetta Schiatti Muore un dipendente comunale

Sono le 11 del mattino del 3 marzo quando in piazzetta Schiatti rimbombano otto colpi di pistola. A esploderli è Michele Cazzanti, dipendente comunale 56enne. L’uomo ha aperto il fuoco contro un collega, Roberto Gregnanini, 60 anni. Degli otto colpi sparati da una Glock calibro 9 soltanto uno raggiunge la vittima all’addome. Gregnanini viene soccorso, mentre Cazzanti si allontana in macchina. Verrà fermato solo alcune ore dopo, vicino a Cremona. Il sessantenne viene invece ricoverato all’ospedale di Cona in gravissime condizioni.

Sottoposto a diversi interventi chirurgici, dopo alcune settimane sembra aprirsi uno spiraglio di speranza. La situazione però torna ben presto ad aggravarsi e Gregnanini muore il dieci settembre, sei mesi dopo la sparatoria. Nel frattempo Cazzanti, in carcere da marzo, è stato sottoposto a una perizia psichiatrica che lo ha dichiarato incapace di intendere e di volere al momento dell’agguato.