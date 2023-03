Sparisce nella notte vicino al Po Lo salvano carabinieri e vigili

Un’altra persona scomparsa, ore d’ansia e di ricerche, ma per fortuna questa volta il finale è stato diverso. Ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Portomaggiore hanno raccolto la segnalazione di scomparsa di un uomo, un cinquantatreenne serbo, allontanatosi nella notte dalla sua casa di Migliarino vicina al Po di Volano. L’uomo si era allontanato a piedi mentre i suoi familiari dormivano e gli stessi, conoscendone il difficile stato emotivo, avevano immediatamente chiamato i militari temendo il peggio. Anche perché, diversamente dal solito, non aveva portato con sé né il cellulare né i documenti. I carabinieri, acquisite le prime informazioni e una foto dell’uomo, hanno attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse e, con il coordinamento della Prefettura, si sono subito messi all’opera, rastrellando l’area palmo a palmo, diramando le ricerche anche alle altre forze dell’ordine e alle strutture sanitarie, nonché ai vigili del fuoco arrivati da Portomaggiore, Ferrara e Bologna. Un’unità cinofila ha rintracciato il 53enne in un boschetto poco distante dalla sua abitazione. Lo stesso, alla vista dell’Arma, ha iniziato con gesti autolesionistici, alla fine però è stato riportato alla calma e consegnato nelle mani del 118.