Sparite le marionette in mostra: "Gesto vile"

Vandalismi e furti non solo a Portomaggiore. Vittorio Zanella lancia un appello per la restituzione di nove marionette rubate in mostra. Sono quelle della mostra dedicata ai giochi di un tempo "C’era una volta…", esposta al Mercato centro culturale di Argenta. Durante le fasi di disallestimento Vittorio Zanella, curatore dell’esposizione insieme alla moglie Rita Pasqualini, ha constatato l’assenza di nove piccole marionette.

"Questo furto mi addolora profondamente, ciò che è stato sottratto è una parte del lavoro di una vita, e rubare i giochi è un grave crimine contro i bambini". Continua Zanella: "La mostra, come il nostro museo dei burattini di Budrio, sono visitabili dal pubblico gratuitamente e i tanti materiali esposti appartengono alla collettività. Abbiamo sporto regolare denuncia alle autorità competenti, ma la ritireremo nel caso in cui le marionette vengano riconsegnate, anche in forma anonima, in modo che possano tornare a far divertire e sorridere i bambini di oggi e di ieri".

E lancia un appello: "Chiediamo gentilmente alla cittadinanza di segnalare eventuali informazioni che possano aiutare a ritrovarle".

La mostra, esposta al Mercato centro culturale dal 1° dicembre al 21 gennaio, ha raccolto numerosi giochi e balocchi del passato: teatrini, marionette e pupi, ma anche bambole, meccano e cavalli a dondolo, che hanno fatto viaggiare indietro nel tempo i numerosi visitatori. Le marionette trafugate sono di legno, grandi all’incirca 10 centimetri, rappresentano varie figure popolari, eroi mitologici e della tradizione, fra cui Orlando, la volpe e un moschettiere.

Trattandosi di materiale d’epoca, oltre all’evidente valore storico, le marionette hanno per i collezionisti un grande valore affettivo, dovuto ai tanti decenni di ricerca e collezionismo che vi hanno dedicato.

Gli organizzatori invitano a seguire l’appello dei curatori della mostra, e a riconsegnare i pezzi lasciandoli, per esempio, sotto il porticato del chiostro del Convento dei Cappuccini, luogo in cui è possibile depositarli senza essere visti e riconosciuti.

Franco Vanini