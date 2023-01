"Spariti 3mila addetti in dieci anni Andiamo verso la desertificazione"

di Mario Bovenzi

"Bompani d’Ostellato e Vm Motori di Cento, casi certo assai diversi, che rappresentano in questo momento le situazioni più difficili per la nostra provincia", racconta di una terra che ha perso oltre 3mila addetti nell’arco di dieci anni Giovanni Verla, segretario generale Fiom Cgil. Una provincia che sta andando, secondo il sindacalista dei metalmeccanici, verso quella che definisce una desertificazione industriale. Da Ostellato a Cento, dalle cucine che sfornava a ritmo continuo la Bompani nata nel 1954 grazie all’intuizione del suo fondatore, Renzo Bompani, ai motori della Vm del gruppo olandese Stellantis, alta tecnologia, meccanica di precisione che dal 1947 – anche questo un pezzo della storia di Ferrara – produce motori.

Il deserto di Ferrara, non le sembra di esagerare?

"Non sono io a parlare, parlano i numeri"

Quali sono questi numeri

"La Bompani aveva 180 addetti, adesso siamo ad un centinaio. Vm viaggiava nell’estate del 2022 su 700 dipendenti, adesso sono 500. Non è finita, le previsioni parlano di scendere ancora per assestarsi a 400 lavoratori. Vuole sapere quanti erano i dipendenti nel 2016, oltre 1600. Solo qui sono stati persi più di mille posti. La Berco di Copparo? Dieci anni fa varcavano quei cancelli 2.700 operai, siamo scesi a 1250. Vogliamo dare un’occhiata al settore dei cerchioni in lega per le auto?"

Diamola questa occhiata

"Reynolds ha chiuso, Bbs ha chiuso. In tutto davano lavoro ad un centinaio di persone. Luci spente anche a Oerlikon di Cento, stabilimento dell’azienda metalmeccanica elvetica. Non si contano poi le imprese di medie dimensioni, che davano un futuro in media a 40 addetti, che hanno abbassato la saracinesca. Anche qui possiamo far un conteggio e dire che sono andati persi almeno 300 posti"

Il quadro che lei descrive non sembra un deserto, piuttosto un cimitero

"Non esageriamo, qualcosa di positivo in questi anni è successo. La Toyota di Ostellato, proprio la zona dove si trova la Bompani, è passata in dieci anni da 180 a 600 addetti. La For Spa, azienda all’avanguardia della produzione di raccordi e tubi di Poggio Renatico, è cresciuta. Un bel salto in avanti ha fatto anche Sagom Tubi Spa, in via Pietro Micca a Cento, impresa che lavora nella filiera dell’automotive"

Non è quindi tutto nero?

"Certo che no, ma questi nuovi posti di lavoro sono una briciola rispetto a quelli che sono andati persi"

E’ rimasto fuori qualcosa dall’elenco?

"Non possiamo dimenticare il polo chimico, anche qui il comparto metalmeccanico stabile ha visto un’arretramento da 400 a 300 posti di lavoro"

Ci sarà magari una ricetta per attraversare questo deserto

"I comuni devono dare corso al patto per il lavoro e le politiche industriali. Dobbiamo recuperare il gap che ci separa da Bologna e da Modena, solo per citare le province confinanti. Le istituzioni, Confindustria, cosa vogliono fare? Non c’è una strategia industriale ambiziosa, che sappia guardare avanti, disegnare scenari. Abbiamo la sensazione di avere a che fare con una logica da amministratori di condominio. Non possiamo accorgerci di quello che succede solo quando ci sono emergenze, quando saltano aziende e posti di lavoro. Così non si fa avanti, non andiamo da nessuna parte".