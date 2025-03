Spariti fanali, gomme e volante. Auto viene fatta a pezzi dai ladri

CENTOE’ stato decisamente un brutto risveglio per il proprietario di un’auto che nella zona tra Penzale e via Ferrarese è stata presa di mira da mani esperte di ladri. Qualcuno ha definito l’opera, una ’spogliazione’ della vettura, lasciandola con ingenti danni. A quanto pare, i ladri avrebbero operato durante la notte in quanto alcune persone del luogo hanno detto di aver visto parcheggiata l’auto la sera, sana da qualsiasi graffio, sgranando gli occhi trovandola poi in questo stato alla mattina. Si tratta di un’auto di una marca di un certo pregio che è stata letteralmente lasciata spogliata di diversi pezzi. In mattinata, l’auto era ancora appoggiata dal lato sinistro sui due cric che probabilmente erano stati presi dalla vettura stessa facendo un buco nel finestrino del passeggero tanto da farvi entrare una mano per aprire la portiera. Dentro, il sedile con lo schienale abbassato e il baule rovistato. Dall’altro lato a tenere sollevata l’auto era stato messo un grosso sasso. I ladri hanno colpito pesantemente portandosi via dall’auto tutte e 4 le ruote, i relativi parafanghi o minigonne, tutta la parte anteriore comprensiva di fanali e coperture e tolto anche il volante. Tutto lascerebbe pensare che ad essere stata esportata sia stata anche la ruota di scorta o componentistiche che si trovavano nella parte posteriore dell’auto dove a terra, per lavorare senza sporcarsi, era stato utilizzato il parasole e altro materiale trovato. Mani esperte che sapevano dove andare e che non hanno fatto nemmeno un graffio a ciò che non gli interessava. Poco distanti, sono state colpite anche altre un’altra auto e una jeep. Furti con il favore della notte e dell’area decentrata, magari sfruttando anche la presenza di poche telecamere, compiuti da ladri specializzati che smontano pezzi d’auto, sia della carrozzeria come appunto fanali o paraurti, ma anche della componentistica degli interni, dal cruscotto ai volanti, facendo così razzia di preziosi ricambi per automobili, che finiscono con ogni probabilità in un redditizio mercato nero, in Italia e all’estero, su qualche sito web di rivendita di ricambi o sui mercati clandestini, dove spesso vengono proposti a prezzi nettamente inferiori rispetto ai pezzi di ricambio originali così come è aperta anche la pista del furto mirato a seguito di richieste di quel tipo di pezzi. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Cento.