"Spazi inadeguati per i giovani della Centese"

Botta e risposta tra genitori della Centese Calcio Elite e l’amministrazione per quanto riguarda il numero dei campi e lo stato di quello del Parco de Reno. I genitori, tramite l’avvocato Vitina Pagano, hanno scritto al sindaco lamentando "un antico problema che riguarda il settore giovanile e precisamente la mancanza di strutture efficienti che sono diventate ancora più inadeguate anche in relazione al numero dei ragazzi, circa 300". Il tutto dicendo che la "società in molti casi è costretta a non accettare l’iscrizione o ad ammassarli per gli allenamenti in spazi piccoli e di scarsa qualità".

Focalizzano poi l’attenzione sul campo del Reno "dove si allenano più annate contemporaneamente con il terreno che diventa solitamente impraticabile per le buche e sconnessioni che si creano, e col maltempo, impraticabile oltre che indecoroso". Aggiungono poi che "per ovviare all’assenza dei campi necessari per le partite in casa, la Centese è costretta a chiedere la disponibilità di campi di paesi limitrofi, corrispondendo risorse", e rimarcando che "sono i genitori a sopperire a mancanze imputabili all’amministrazione comunale", definendo "inaccettabile" che i genitori debbano accompagnare i figli anche per le partite non in trasferta "sopportando disagi e costi". E mentre la società tace, i genitori parlano di "indisponibilità e disinteresse dell’amministrazione a richieste legittime". Chiedendo un appuntamento col sindaco puntano l’attenzione su "strutture esistenti che potrebbero essere utilizzate in modo più proficuo come il campo del Percorso Vita, lo spallone o costruirne altri ex novo e sintetici".

Ieri la risposta dell’amministrazione. "È una situazione che conosciamo bene e sulla quale stiamo lavorando – dice Edoardo Accorsi – come riconosciuto anche dai genitori, non si tratta di una questione nuova nata ora. Il lavoro fatto in questo primo anno di mandato dall’assessore Salatiello ha permesso di inquadrare la situazione generale dell’impiantistica sportiva, confrontandoci con le società, che peraltro ha già portato alla risoluzioni di alcuni problemi storici come la sistemazione dell’impianto di illuminazione del Parco del Reno. Chiedono un confronto che inevitabilmente però avviene prima sui giornali, ma non c’è problema la porta è aperta e la disponibilità al confronto mia e di Salatiello è massima, costruendo con le famiglie e la società un percorso che possa portare, con le tempistiche e risorse disponibili, ad una soluzione condivisa". Poi l’assessore. "La mancanza di spazi per l’attività giovanile è frutto di una carenza strutturale data da una carente programmazione e attenzione sul tema - chiude Salatiello –, stiamo lavorando per l’imminente approvazione di un regolamento di gestione degli spazi che sarà condiviso con tutte le società. Il confronto con la Centese non è mai mancato, dialogo che siamo disponibili ad aprire anche con una rappresentanza di genitori".

Laura Guerra