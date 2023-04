Spazio 29, stasera l’ultimo evento

Si conclude oggi la serie primaverile degli appuntamenti serali organizzati per i ragazzi delle medie. Questa sera è tempo di apertura straordinaria di Spazio 29, il centro giovani di via Vittorio Veneto, che proporrà sia intrattenimento organizzato sia gioco libero. Dalle 20 alle 23, i giovani delle scuole medie di Bondeno saranno quindi liberi di trascorrere a piacimento la serata in compagnia degli amici, vivendo un contenitore culturale loro dedicato. "La conclusione di questo progetto ci porta a tracciare un bilancio, che si configura come estremamente positivo – spiega l’assessore alle politiche giovanili Francesca Aria Poltronieri –. Fra marzo e aprile, sono stati otto i sabati organizzati per i ragazzi, fra proiezioni cinematografiche, feste e Spazio 29".