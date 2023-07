Spazio ai burattini con De Bastiani

Appuntamento con i burattini stasera alle 21.15

al Lido di Spina (piazzale Caravaggio). Alberto De Bastiani presenta ‘Il segreto di Arlecchino e Pulcinella’. Il mondo dei burattini è un po’ come il nostro, ci sono personaggi di tutti i tipi: belli e brutti, simpatici e antipatici, buoni e cattivi. Arlecchino e Pulcinella divertono grandi e piccini con le loro farse, hanno un segreto per arrivare al cuore della gente ma a qualcuno questo non piace. Il signor Sacripanti vuole essere il padrone di tutto quanto anche del riso e del pianto e vuole il loro segreto, anche a costo di vendere la propria anima al diavolo o di trasformarsi in un pauroso fantasma.