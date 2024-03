Spazio Conad, oggi taglio del nastro al centro commerciale ’Le Valli’

COMACCHIO

Al centro commerciale ‘Le Valli’ in via Valle Isola a Comacchio inaugura oggi il nuovo Spazio Conad, a seguito della cessione dell’ipermercato da parte di Bennet. Ma ecco alcuni numeri. Il punto vendita Spazio Conad si estende su una superficie di oltre 3.500 metri quadrati, impiega oltre cento addetti, dispone di dodici casse tradizionali, sei casse self, sei torri di pagamento, con settantadue terminali di ‘Spesa al volo’ e, all’esterno, di un parcheggio con oltre 1.500 posti auto. Nel nuovo Spazio Conad viene annunciata grande attenzione ai reparti freschi e freschissimi, e alla valorizzazione dei prodotti tipici emiliani, locali a ‘Km 0’ e della linea ‘I Nostri Ori’. "Siamo molto orgogliosi di inaugurare questo nuovo Spazio Conad, che ci permette di consolidare la nostra insegna nel territorio emiliano – dichiara Guido Paltrinieri, responsabile Rapporto soci Emilia di Conad Nord Ovest –. All’interno dello store, i clienti avranno la possibilità di accedere ad un percorso d’acquisto moderno e completo, pronto a soddisfare le singole esigenze e a valorizzare le eccellenze enogastronomiche emiliane, garantendo ai nostri affezionatissimi clienti la qualità e la convenienza che da sempre ci contraddistinguono. Abbiamo pensato anche a potenziare i servizi per i nostri clienti, novità da questo punto di vista l’introduzione della ‘spesa al volo’ che consente di velocizzare i tempi della spesa con l’autolettura dei prodotti". Nel punto vendita sono state introdotte soluzioni per l’efficientamento energetico ed è stato attivato anche il servizio di recupero degli olii esausti. Lo store sarà aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20.