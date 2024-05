Specialisti per la vendita pronti per Eismann

Eismann, multinazionale tedesca e in Italia da oltre 35 anni, che commercializza prodotti alimentari prevalentemente surgelati ricerca per la filiale di Ferrara specialisti della vendita Eismann. L’azienda offre, automezzo in comodato d’uso dopo i primi due mesi e la disponibilità di strumenti di vendita digitali innovativi. Requisito indispensabile patente B. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi. Formazione sul metodo di vendita esclusivo Eismann, continuo supporto allo sviluppo professionale e del business commerciale, affiancamento del district manager e dello sviluppatore di rete, incontri di formazione, spazi e uffici della filiale sempre a disposizione dell’addetto alla vendita. Compenso mensile da euro 1.000 a oltre euro 7.000. Piano di contribuzione provvigionale per l’intero periodo di avviamento dell’attività, commissioni mensili con piano provvigionale a crescere in funzione del fatturato realizzato, bonus aggiuntivi al raggiungimento dell’obiettivo mensile.