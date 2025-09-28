Specie, danza e suono

‘Verso la specie’ è l’evento che unisce danza, suono e paesaggio in programma oggi alle 17.30 al Molo Wunderkammer (via Darsena 57), a cura di Basso Profilo in collaborazione con il teatro Comunale. La performance della Compagnia Mòra trasformerà il molo in uno spazio di attesa, metamorfosi e respiro collettivo. L’evento invita il pubblico a vivere un’esperienza immersiva in cui danza, suono e paesaggio si intrecciano in un’unica composizione. Ideata da Claudia Castellucci, la coreografia indaga il ritmo come dimensione vitale e il tempo di transizione che lega un gesto all’altro. Il battito del movimento nasce dalla metrica della poesia greca arcaica e dal passo dei cavalli, mentre la musica di Stefano Bartolini cresce insieme alla danza, rivelando le singole presenze all’interno del corpo corale. Ogni gesto diventa un atto nel presente, un accadere che privilegia l’intensità del qui e ora.

L’appuntamento si inserisce nel progetto europeo Support Structures, realizzato con il sostegno del Comune e del teatro Comunale, che porta in città nuove esperienze artistiche capaci di ridefinire il rapporto tra comunità, linguaggi performativi e spazi urbani. Sul molo si esibiranno Sissj Bassani, Silvia Ciancimino, René Ramos, Francesca Siracusa, Pier Paolo Zimmermann e Guillermo de Cabanyes. Accanto a loro, la cura tecnica di Francesca Di Serio e la direzione alla produzione di Benedetta Briglia.