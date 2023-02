"Specie invasive, un flagello"

Da anni si batte per difendere l’ambiente e le ‘sue’ valli dall’invasione di quelle che vengono chiamate specie aliene o, con un termine più politicamente corretto, ‘invasive’. E sarà lui Sergio Frasson (nella foto), presidente provinciale Enalcaccia, ad intervenire al vertice che si terrà a Palazzo Bellini, a Comacchio, il 27 febbraio alle 9,30. Al tavolo dell’incontro organizzato dal Comune, ci saranno i vertici dei due parchi del Delta del Po sia quello dell’Emilia che quello Veneto, di Ispra, funzionari dei settori caccia e pesca. Parlerà delle sfide dell’ambiente e dell’impatto della fauna invasiva anche Alessandro Fugaroli, per anni preside, che ricopre il ruolo di presidente di Federcaccia.

Chi sono questi ‘invasivi’?

"Se vogliamo fare i nomi – dice Frasson – tra i principali figurano il gabbiano reale, il cormorano, gazze, ghiandaie ed anche l’Ibis. Questi sono i peggiori"

Gli ambientalisti alzeranno gli scudi

"Gli ambientalisti dovrebbero guardare l’altra faccia della medaglia se veramente hanno a cuore la natura. Questi volatili fanno strage di altri animali, di pesci, di uova nei nidi, anche dei piccoli appena nati. Questa è la realtà, perché non difendono anche gli animali che finiscono nel mirino delle taccole, volatili che non hanno in questo momento rivali".