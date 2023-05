"Specie protette, nessuna risposta"

"A pochi giorni dal riff di apertura del concerto si apre il countdown per la tanto attesa ‘relazione

di verifica ambientale’.

Già il fatto che negli ultimi giorni sia stata menzionata, secondo l’assessore Marco Gulinelli, dovrebbe

bastare a soddisfare e placare gli animi degli ambientalistianimalisti che per mesi l’hanno richiesta, ma

le argomentazioni fornite aggiungono ulteriore incertezza, unitamente all’assenza di

dichiarazioni da parte dell’assessore alla tutela ambiente ed animali.

Pertanto ci atteniamo a quanto esposto a mezzo stampa dall’assessore in merito alla relazione di verifica effettuata dalla Temi ingegneria, e dalla quale "non emergono impatti particolari ... non è

stata evidenziata la presenza di flora o fauna tali da dover destare particolare attenzione, in quanto l’area non è tutelata dalle normative comunitarie". Il tutto per ora si riduce alla lettura di un telegramma; non verranno intraprese misure di tutela, stop.

Perché non c’è niente da tutelare, stop. Di conseguenza siamo interessati a conoscere i criteri che nell’insieme hanno portato a questa conclusione, e che non tengono conto delle specie di fauna selvatica,

del periodo migratorio e di nidificazione, delle zone umide presenti nel parco urbano e dei paramenti

normativi di tutela e di violazioni anche al di fuori dei siti di Rete Natura 2000, contenuti nella Direttiva Uccelli, nella 15792, nell’art. 9, della Costituzione, e nel nostro Regolamento Comunale

di tutela degli animali tra le competenze del sindaco. Tra le 129 specie di uccelli selvatici che popolano l’area, è stata rilevata la presenza di migratori che completano l’arrivo entro la prima quindicina di maggio e specie protette

come il tarabusino e il martin pescatore

Oipa Ferrara

Comitato Save the Park