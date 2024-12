Spedizione punitiva con le mazze. Tre condanne e un’assoluzione

Un’auto sfasciata, minacce con una mazza da baseball e una pioggia di schiaffi e calci. Sarebbe stata una vera e propria spedizione punitiva quella messa a segno ai danni di una coppia di nordafricani residenti a Bondeno e per la quale sono finiti a processo quattro italiani (tre uomini e una donna di 67, 35, 32 e 25 anni). All’origine del raid, per il quale ieri sono stati condannati tre imputati su quattro, ci sarebbe una lite per una donna. L’episodio al centro del processo risale al 26 giugno 2020. Quel giorno, il quartetto si sarebbe presentato davanti alla casa in cui vive l’obiettivo della spedizione punitiva, un marocchino di 44 anni. A quel punto, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe esplosa la violenza. Due degli imputati avrebbero minacciato lo straniero con una mazza da baseball, mentre uno di loro gli avrebbe danneggiato l’auto (una Fiat 600) parcheggiata davanti a casa. Nel caos è rimasta coinvolta anche la convivente del 44enne, prima rimasta colpita da uno schiaffo al volto e da un calcio al ventre, e poi urtata da un furgono condotto da uno degli imputati. Sarebbero poi volate parole forti e minacce pesanti ("Ti uccido e ti brucio la casa).

Svariate le contestazioni che la procura, al termine delle indagini sull’accaduto, ha contestato a vario titolo ai quattro soggetti. Si va dal danneggiamento alle percosse fino alle minacce, alle lesioni colpose, al porto di oggetti atti a offendere e all’omissione di soccorso. Ieri, al termine della sua requisitoria, il pubblico ministero onorario Stefania Borro ha chiesto la condanna degli imputati. Il giudice ha assolto la 25enne dall’accusa di omissione di soccorso e condannato gli altri tre (un anno per il 32enne, un anno e quattro mesi per il 67enne e 700 euro di ammenda per il 35enne).

f. m.